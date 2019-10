Pela primeira vez o homem corre uma maratona abaixo de 2 horas

Na manhã deste sábado em Viena (Áustria), 12 de outubro, o queniano Eliud Kipchoge, de 34 anos, provou ao mundo ser possível correr uma maratona (42,195km) abaixo de 2 horas. Ele, que é o atual recordista da distância (2:01:39), oito vezes campeão do circuito das Maratonas Majors e tricampeão olímpico, cruzou a linha de chegada mais feliz do que nunca, mesmo sabendo que o feito não será oficializado, por não ter sido estabelecido em uma maratona oficial. Emocionado, abraçou forte sua mulher e filhos, o treinador, patrocinador e torcedores. #corridaderua #maratona #recorde #BlogCorridaParaTodos #nohumanislimited

Há dois anos, em um desafio da Nike chamado Breaking 2, Kipchoge ficou a 25 segundos de embolsar um milhão de dólares se conseguisse correr os 42,1Km em menos de duas horas. A partir daí essa meta nunca mais saiu da mente do queniano, que no ano passado quebrou o recorde mundial de maratona, em Berlim, e aceitou o desafio da INEOS para tentar de novo quebrar a barreira das 2 horas. E hoje ele conseguiu no Prater Park, com o auxílio de 41 coelhos (corredores que puxam o tempo e se revezam) e do calor do público. “Juntos, correndo, podemos tornar o mundo melhor”, escreveu o campeão no Instagram. Aliás, a meta era atingir 1:59:50 – ele foi até mais rápido dez segundos!

E nos últimos dias a pressão só foi aumentando. Na recente Maratona de Berlim, Kenenisa Kekele, fundista da Etiópia, ficou a míseros 2 segundos do recorde mundial. E na véspera da corrida, até o presidente do Quênia ligou para Kipchoge. O mundo todo estava de olho nele. Para o campeão, correr Berlim é para quebrar recordes, correr em Viena é para quebrar paradigmas, como a primeira vez que o homem pisou na Lua, mostrar que é possível.

“Hoje fomos à Lua e voltamos à Terra! Estou sem palavras por todo o apoio que recebi de todo o mundo.

Hoje foi sobre inspirar o mundo e mostrar a todos que #NoHumanIsLimited. Não importa o desafio da vida. Obrigado a todos que me deram a oportunidade. Asante.” Estas são as palavras da lenda Eliud Kipchoge no Instagram e com certeza, ele acaba de subir a régua do esporte, e pouca importa se a marca é oficial ou não – a barreira foi quebrada. Que venham mais maratonistas sub2!!

Com condições climáticas ideais, 9 graus e ventos entre 0.5 – 1.5 m/s, a corrida em Viena começou às 8h15. Cada volta no parque tem 9,6km em um trajeto plano, com um carro com cronômetro a sua frente. Ele tinha que correr cada milha (1,6km) no mínio a 4min34 e contava com o auxílio dos coelhos, em formação de V. Aliás, os coelhos era de primeira. Entre eles Bernard Lagat (cinco vezes campeão Olímpico). “Foi emocionante participar desse desafio, a torcida está 100% envolvida e fez total diferença. Eliud treino muito forte para conseguir este feito e provou ao mundo que o ser humano não tem limites!”, disse Lagat à assessoria de imprensa da prova.

Confira abaixo como foi – começa no minuto 3