Percurso da Maratona de São Paulo é alterado

Por conta das restrições viárias com a interdição do Viaduto no Jaguaré, o percurso da 25ª Maratona de São Paulo 2019 teve que ser alterado. A corrida de rua está marcada para 7 de abril. #Maratona #MaratonadeSP #corridaderua #BlogCorridaparaTodos

Organização atendeu aos pedidos dos órgãos públicos em razão de interdições na capital paulista. O novo trajeto terá a largada mais cedo (6h30) e em ondas na Praça Charles Miller, no Pacaembu, percorrendo trechos do Centro Histórico que também fazem parte da São Silvestre, Avenida 23 de Maio, Ibirapuera, ruas da Cidade Universitária e chegada no Ibirapuera, ao lado do Obelisco. A Meia terá a mesma logística, mas retornará antes da Av. Santo Amaro (veja mapa acima) e chegará no Ibirapuera. Já a prova de 5k, começará e terminará no Parque do Ibirapuera.

As inscrições continuam abertas para as três distâncias, e todas as demais características da prova, como data, entrega de kit entre outras, estão mantidas. O novo percurso já está disponível e durante os próximos dias todos os detalhes serão atualizados no site oficial da proca.

Entre as atrações da comemoração de Jubileu de Prata – 25 anos da maratona – estarão a entrega de medalha especial, a Expo Maratona com estandes de produtos e serviços, palestras, música ao longo dos percursos e muito mais. As inscrições estão abertas e poderão ser feitas pelo site oficial, onde também estarão informações sobre formas de pagamento e prazos.A prova oferecerá infraestrutura (apoio médico, acessos, hidratação, lanches) para o número oficial de inscritos. Não serão disponibilizados recursos extras para atletas que não estejam inscritos oficialmente (”pipocas”).

Resultados 2018

Masculino

1) Solonei da Silva (BRA), 2h15min55seg

2) Wellington Bezerra da Silva (BRA), 2h16min06seg

3) Goodfrey Kosgei (QUE), 2h16min38seg

4) Philip Kiplimo (UGA), 2h16min50seg

5) Paulo Kimutai (QUE), 2h17min18seg

Feminino

1) Andréia Hessel (BRA), 2h40min07seg

2) Shewaye Woldemeskel (ETH), 2h41min37seg

3) Valdilene Silva (BRA), 2h42min38seg

4) Adriana Aparecida da Silva (BRA), 2h42min55seg

5) Carmen Aguilera (PAR), 2h48min03seg