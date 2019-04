Percurso da Maratona do Rio é alterado

Três trechos mudaram. Organização argumenta que novo trajeto dará maior fluidez à corrida. Prova será realizada dia 23 de junho. #MaratonadoRio #BlogCorridaParaTodos

“As mudanças visam acelerar o percurso, diminuindo o tempo de prova. Além disso, a Maratona do Rio Cosan deixa de depender das condições do mar, na Praia da Macumba, tornando a prova mais segura e fluída. A Maratona do Rio Cosan espera que os corredores vivam a melhor experiência possível durante os 42km de prova”, disse João Traven, sócio-diretor da Spiridon Eventos, que organiza a prova junto com a Dream Factory.

Confira abaixo as alterações:

Logo após a largada, que permanece no Pontal do Recreio, na altura da Praça Tim Maia, os corredores agora seguirão em direção ao Recreio, deixando de passar pela Praia da Macumba. O motivo da alteração fica por conta do estreitamento da calçada e da faixa de areia, que depende das condições do mar. Já no km 3, os atletas irão entrar pela Av. Pedro Moura até a Av. Pedro Balthazar da Silveira, quando retornam para a Av. Lúcio Costa.

Já na Lúcio Costa, a prova segue sentido Barra da Tijuca, passando pela Ponte da Joatinga, São Conrado, Avenida Niemeyer, Leblon, Ipanema, Copacabana, até chegar ao Leme, onde haverá outra alteração. Ao invés de virar diretamente à esquerda na Avenida Princesa Isabel, o percurso seguirá até o final da Praia do Leme, retornando, aí sim, em direção ao Túnel Novo – sentido Botafogo.

Após atravessar o túnel, os atletas passarão pelo Shopping Rio Sul, seguirão pela Av. das Nações Unidas e entrarão no Túnel do Pasmado, onde ocorre a última mudança. Neste momento, no km 39,36, haverá um retorno, próximo ao posto de gasolina. Após o retorno, a prova segue normalmente o percurso pela Av. das Nações Unidas e pela Av. Infante Dom Henrique – sentido Flamengo, até a chegada da Maratona do Rio.

Na última edição, a Maratona do Rio recebeu 38 mil inscritos de todos os estados brasileiros e de 50 países. Já em 2019, a organização espera receber mais de 40 mil corredores e está trabalhando em melhorias para proporcionar uma ótima experiência para quem vai desfrutar de uma das corridas mais lindas do mundo. A primeira delas foi a mudança da distância de 6km para 5km. A intenção das organizadoras Dream Factory e Spiridon Eventos é criar uma prova ainda mais democrática e com maior fluidez no percurso.

PROGRAMAÇÃO

Sábado – 22 de junho de 2019

Meia Maratona (inscrições esgotadas) e Maratoninha

Domingo – 23 de junho de 2019

5km, 10km, Maratona do Rio (42km)