Pesquisa indica que corredor se inscreve em até 5 eventos esportivos por ano

O Ticket Sports, maior plataforma de venda de inscrições para eventos esportivos da América Latina, realizou pesquisa de hábitos de consumo. Durante duas semanas do mês de agosto de 2022, coletaram 5.756 respostas de atletas profissionais e amadores de todo o Brasil, cadastrados em sua base, com o objetivo de auxiliar marcas e organizadores a enxergarem oportunidades e, assim, melhorarem a experiência de compra e em eventos esportivos. Entre outros itens, a pesquisa revelou as marcas mais lembradas, quais materiais os esportistas pretendem investir nos próximos meses e qual a percepção de marca dentro dos eventos.

“Essa é uma das pesquisas mais importantes que já realizamos. Sabemos que existeuma nova forma de pensar e se comportar em relação ao consumo, mas nunca havíamos mapeado esses dados. Por isso, olhar para esse resultado depois de passar pela pandemia é um ótimo exercício para as marcas, organizadores e profissionais do mercado esportivo”, afirma Gabriela Donatello, gerente de marketing do Ticket Sports.

Fundado em 2015, o Ticket Sports é a maior plataforma de inscrições para eventos esportivos da América Latina e referência entre modalidades como corrida, ciclismo e triathlon. A empresa conta com mais de 900 mil atletas em sua base de dados e soma mais de 12 mil eventos já comercializados e mais de 5,5 milhões de inscrições vendidas.

De acordo com os dados, a maioria dos atletas participa de 2 a 5 eventos por ano e objetiva provas de corridas de rua de 5K e 10K como próximo desafio. As mulheres (masculino 56% | feminino 44%) ainda são minoria na participação de eventos esportivos; e a Nike figura como marca mais lembrada. Os dados revelam ainda que os respondentes se mostram sensíveis a preço, mas também estão dispostos a investir em bons materiais que possam melhorar seu desempenho. Confiram os principais dados abaixo.

A maioria dos entrevistados é da região Sudeste (63%), seguida da Sul (17%). Norte e Nordeste estão empatadas com 5%. A média de idade do público é de 44 anos, com renda familiar média de 3 a 6 salários mínimos (De R$ 3.300 até R$ 6.600). De acordo com o IBGE, o rendimento médio mensal domiciliar por pessoa caiu 6,9% em 2021 e passou de R$ 1.454, em 2020, para R$ 1.353. Em 2021 o Ticket realizou uma pesquisa para entender os impactos da pandemia no bolso dos brasileiros e constataram que quase 70% do público de eventos esportivos foi impactado financeiramente em decorrência da pandemia. Naquele momento, 90% dos participantes disseram que preço influenciava diretamente em suas escolhas sobre eventos esportivos.

Comportamento em eventos esportivos – Consumir produtos em eventos esportivos é parte da experiência e 72% do público afirma efetuar compras nesse momento. A experiência e emoção apareceram como fatores transformadores de imagem e importância de algum produto na jornada de atletas E claro: as pessoas querem saber o que elas vão levar como lembrança. Almejam kits de qualidade, brindes e vantagens mais tangíveis. No cenário pós-evento, 46% do público participante da pesquisa afirmou estar mais propenso a comprar uma marca após vê-la como patrocinadora, apoiadora ou com ativações.

As marcas mais citadas foram: 1. Nike, 2. Adidas, 3. Asics, 4. Olympikus e 5. Mizuno. Quando se especifica na pesquisa a marca preferida para tênis, Asics quase se iguala a Nike. Há claramente uma identidade, reconhecimento de especialização. Também destaca-se a Olympikus, que tem uma fatia grande no mercado, e a Mizuno, que, na contramão, perdeu muito espaço nos últimos tempos. As marcas preferidas não necessariamente dizem respeito apenas a style, mas ao conforto e performance, que é uma preferência muito particular e específica quando o assunto é esporte. Os dados coletados indicam que 57% dos consumidores priorizaram a compra de calçado esportivo no último ano. Em segundo e terceiro lugar de prioridade de compra estão roupas esportivas e relógios ou wearables. E 20% das pessoas que afirmaram ter comprado um tênis nos últimos 12 meses pretendem comprar um novo par em breve. 27% da amostra total tem interesse em comprar roupas esportivas e 12% desejam investir em relógios ou wearables. Apenas 3,9% da base não pretende comprar nada no próximo ano. Outra informação importante é que se o material continua em bom estado e é confortável para participação dos eventos, os atletas não veem necessidade de renovação ou substituição dos equipamentos. Há um potencial de consumo enorme com foco no lifestyle. Diante do tópico de suplementação alimentar, 52% do público afirma utilizar e ter intenção de compra.

“Além de apresentar um panorama sólido sobre relação com as marcas e hábitos do consumidor, a pesquisa foi feita pensando nos Organizadores. É um suporte de informações inéditas para captação de patrocínio. ”, complementa Daniel Krutman, CEO do Ticket Sports.

A pesquisa completa está disponível gratuitamente na plataforma da empresa, reforçando uma das principais missões do Ticket Sports de disseminar conhecimento para o mercado de experiências esportivas. Com ações voltadas para o universo do esporte desde a sua fundação, a empresa brasileira que já alcançou mais de 12 mil eventos no segmento, incluindo a recém-anunciada venda da São Silvestre, também comunicou este ano sua mudança de nome de Ticket Agora para Ticket Sports, realizou o lançamento de seu aplicativo proprietário e promoveu o Fórum TS Summit, evento inédito voltado para o mercado esportivo cujo objetivo é reunir os principais players do cenário para palestras, debates e experiências. Link da pesquisa: https://materiais.ticketsports.com.br/pesquisa-habitos-de-consumo