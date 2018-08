Pisante novo da adidas para corrida de rua: PureBOOST GO

Dia 22 de agosto chegam às lojas em todo o mundo este novo modelo de tênis feito especialmente para quem corre no asfalto, ou seja, toda a nação dos corredores de rua. #calçadoesportivo #tecnologia #CorridaDeRua #pureBoost #BlogCorridaParaTodos

A novidade custa R$600 e possui uma tecnologia que favorece mudanças bruscas de direção. Correr na rua é assim mesmo, de repente surge um buraco, um carro, um cocô e o corredor de rua tem que se virar nos 30, muda mesmo bruscamente de direção, às vezes pula, às vezes tropeça e não pode cair. Eu já caí feio uma vez, tropecei num daqueles olhos de gato na avenida da praia no Guarujá. Tombaço, cheguei sangrando em casa, mas só depois de completar o treino. Estou curiosa para ver como funciona essa tecnologia na prática. O tecnologia original do boost vem da engenharia mecânica, a borracha volta rapidinho para seu estado original logo após a pisada.

Segundo informações do fabricante, a nova tecnologia Expanded Landing Zone é uma plataforma mais ampla para estabilidade em movimentos laterais, garante máxima adaptabilidade para correr com mais facilidade e velocidade. O PureBOOST GO também conta com entressola BOOST, uma tecnologia adidas que mudou a indústria com o retorno de energia infinito. Para melhorar o ajuste e a experiência, o cabedal de malha circular desconstruída feito de materiais respiráveis garante mais flexibilidade e liberdade de movimentos a cada passo.

Pela foto dá para ver que é um cabedal sem costuras, em knit, com biqueira de borracha na frente – para não machucar os dedos nas eventuais topadas, e o contra-forte é em outra cor, parece ser mais rígido que o cabedal, para dar mais segurança. Solado caprichado em borracha preta, para evitar escorregões, mas deve ser um pouco barulhento. Parece bom para judiar nos longões de sábado. Custo benefício interessante.

“Para mim, não há nada mais radical que correr pelas ruas de Nova Yorke. É incrível por ser tão natural e imprevisível. Não existe nada como descobrir a cidade dessa forma. adidas PureBOOST GO é o tênis perfeito para o asfalto. Com ele, eu posso me perder por aí, mudar de direção em velocidade e enfrentar o que vier”, avalia o capitão adidas Runners de Nova York, Kwasi Kessie.