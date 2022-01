Plataforma esportiva inclui pontos de interesses nos mapas

A partir do dia 14 de janeiro, sexta-feira, começa a funcionar uma nova ferramenta no Strava, que vai mostrar os ‘pontos de interesse” no mapa do seu treino, locais como bares, restaurantes e pontos turísticos. Esse recurso estará na palma da mão dos usuários Strava, a maior plataforma esportiva do mundo, com mais de 95 milhões de atletas, dos quais mais de 12 milhões de brasileiros. A nova funcionalidade vai ajudar os atletas a planejarem suas atividades antes, durante e depois dos treinos. Por exemplo, comprar aquela água gelada no meio do longão.

“A primeira atualização do Strava em 2022 chega para ajudar os atletas a se planejarem previamente e, assim, encontrarem locais que desejam durante suas atividades físicas. Estamos criando mapas que são centrados no usuário e que vão atender às necessidades daqueles que usam a plataforma”, explica Rosana Fortes, country manager do Strava no Brasil.

O recurso “pontos de interesse” vai mostrar lugares que são populares entre os membros da comunidade do Strava. A plataforma analisa mapas de calor (heatmaps) e identifica os pontos com mais uploads feitos pelos atletas. Além disso, também faz parte do planejamento desta nova ferramenta, categorias específicas de pontos de interesse. Já para o lançamento haverá o item “ponto de partida”, que mostrará locais mais populares para iniciar uma determinada atividade. “Ponto de interesse” é uma ferramenta que poderá ser acessada por toda a comunidade através do aplicativo nos celulares e pelo computador.

Sobre o Strava

