Plataforma recompensa usuário por ter hábitos saudáveis

Estudos apontam que 60% das causas de morte não-acidentais são relacionadas a quatro fatores crônicos: doenças respiratórias, diabetes, câncer e doenças cardiovasculares; que por sua vez são influenciadas por quatro comportamentos controláveis de bem-estar: consumo de álcool em excesso, tabagismo, alimentação não-saudável e sedentarismo. Pensando nisso, a Prudential do Brasil – maior seguradora independente do país no segmento de pessoa – acaba de lançar no Brasil o Prudential Vitality, um programa de recompensas que premia hábitos saudáveis e adoção de cuidados e atividades físicas regulares, a partir de metas semanais alcançadas ao longo do tempo. O programa já beneficiou 20 milhões de pessoas em 25 países e foi criado na África do Sul há 20 anos.

Preocupada com o avanço do sedentarismo no mundo, a Vitality assumiu compromisso com a OMS (Organização Mundial de Saúde) de tornar 100 milhões de pessoas 20% mais ativas até 2025. Para alcançar a meta, o Brasil se torna um país estratégico para a plataforma de mudança de comportamento. O programa está sendo implantado no Brasil em conjunto pela Wellness Services – braço da Prudential International Insurance focado no desenvolvimento de programas de bem-estar – além da Prudential do Brasil e da Vitality. Neste momento, o Prudential Vitality está disponível, exclusivamente, para os segurados de Vida Individual da Prudential. No segundo semestre, o programa também estará disponível para os clientes de Vida em Grupo e será oferecido no período de renovações anuais de seus contratos e em novas contratações.

Participaram do lançamento, dia 25 de junho, o apresentador Marcio Garcia e a sua esposa, a nutricionista Andrea Santa Rosa, que são os embaixadores do programa, a bailarina Aline Riscado, a ginasta olímpica Daiane dos Santos, o nutricionista Daniel Cardy, o triatleta profissional Thiago Vinhal, a personal trainer Fernanda Queiroz e o médico Fernando Gomes (Correspondente Médico/CNN). “Temos que viver bem, ter equilíbrio e cuidar da carcaça”, disse Márcio na apresentação.

David Legher, CEO da Prudential do Brasil, destacou que quem pensa no futuro se cuida todo o dia e por isso fizeram esse lançamento, para incentivar a qualidade de vida do brasileiro. “O Prudential Vitality é a maior plataforma de bem-estar do mundo”, afirmou o CEO. Na prática, o segurado vai conquistando as metas sugeridas pela plataforma e ganhando descontos para comprar seu smartwatch, no delivery de comida, no app de transporte, academias, streaming de música e cashback do seguro de vida, entre outros benefícios. “Temos um histórico de pioneirismo, a empresa atua no Brasil há 23 anos e foi fundada há 140 anos e trabalha em 40 países. E agora trouxemos um programa para cuidar do maior legado das pessoas, a vida”, destaca Legher.

O programa foi implantado no Brasil em conjunto pela Wellness Services – braço da Prudential Insurance focado no desenvolvimento de programas de bem-estar –, além da Prudential do Brasil e da Vitality. “Estamos animados para receber a Prudential do Brasil na família Vitality”, disse o CEO do Vitality Group, Barry Swartzberg, que ainda destaca: “Essa parceria representa a expansão do programa Vitality para nosso 30º mercado. A Vitality e a sua rede de parceiros de Seguro de Valor Compartilhado são reconhecidos globalmente pelo impacto na melhoria da saúde das pessoas e em ajudá-las a tornarem-se mais saudáveis. Em um estudo da Escola de Medicina de Harvard e da Universidade de Cape Town, pesquisas mostraram que os membros mais participativos no programa Vitality apresentaram uma queda de 10% em internações, redução de 10% a 30% nos gastos com saúde e 25% menos tempo de hospitalização, comparados a membros menos engajados. Com essa parceria com a Prudential do Brasil, estamos um passo mais próximos de atingir nosso compromisso com a OMS de tornar 100 milhões de pessoas 20% mais ativas até 2025”.

COMO FUNCIONA

Para ingressar no programa é necessário que o segurado possua uma apólice de seguro individual da Prudential e solicite a adesão no Vitality pelo site: https://www.prudentialdobrasil.com.br/programa-vitality Com o número de registro, ele poderá fazer o download do aplicativo Vitality Brasil em seu smartphone, e inserir os seus dados. O Prudential Vitality, através do aplicativo, monitora a realização de atividades físicas e mede passos e batimentos cardíacos compartilhados por meio de equipamentos como smartwatches e apps de smartphones. Os participantes recebem benefícios ao atingirem metas semanais personalizadas, como forma de encorajar uma mudança comportamental positiva e permanente. Usuários do programa tendem a buscar novas atividades para melhorar a saúde e o bem-estar, como uma alimentação mais saudável e a realização de exames preventivos.