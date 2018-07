Pódio é brasileiro na Maratona de SP 2018

Andreia Hessel e Solonei Silva cruzam a linha de chegada em primeiro lugar na Maratona Internacional de São Paulo, quebrando um jejum brasileiro de oito anos. #BlogCorridaparaTodos #maratona

Solonei é o primeiro bicampeão brasileiro desta prova, realizada neste domingo, 8 de abril, na capital paulista. O fundista, que havia levado o título em 2012, ganhou agora completou os 42K com 2h15min59. Parabéns ao atleta e ao seu técnico, Ricardo D’Angelo. Andreia é do Esporte Clube Pinheiros, do técnico Claudio Castilho. Adriana Silva, também do Pinheiros chegou em quarto. Ao contrário do que noticiaram no Esporte Espetacular, que transmitiu a corrida ao vivo, Andreia não é estreante nos 42K, esta foi a quarta maratona dela. “Esse resultado é fruto de muito treino”, contou a fundista logo após vencer, completando a prova em 2h40min02.

Os dois campeões, a poucos metros da linha de chegada, ganharam bandeiras do Brasil do público e festejaram muito o feito. Em segundo no masculino, mais um brasileiro Wellington Bezerra, do Cruzeiro. Na prova, Solonei assumiu a ponta a partir do km 34. Ele e Wellington Bezerra, quarto em 2017, foram juntos até quase o fim da prova, quando o vencedor conseguiu abrir e ganhar mais uma vez a Maratona de São Paulo. “Foi meu primeiro evento após a operação e não foi fácil. Quero agradecer ao meu treinador e meu clube pelo apoio e confiança. Não foi o tempo que queria, mas estou muito feliz”, completou.

A 24ª edição da Maratona de São Paulo veio com novidades especialmente no percurso, que se tornou mais linear. O resultados dos vencedores foram melhores que no ano passado, mostrando que a iniciativa deu certo. “Gostei do percurso, mas segue duro e interessante. Sofri porque tive uma cirurgia no ano passado e não consegui treinar como queria. Meu ritmo não foi adequado o tempo todo, mas o que valeu foi colocar o Brasil no topo do pódio”, destacou o bicampeão. Paulo Kimutai, campeão das duas últimas edições, chegou em quinto.

Resultados

Masculino

1) Solonei da Silva (BRA), 2h15min55seg

2) Wellington Bezerra da Silva (BRA), 2h16min06seg

3) Goodfrey Kosgei (QUE), 2h16min38seg

4) Philip Kiplimo (UGA), 2h16min50seg

5) Paulo Kimutai (QUE), 2h17min18seg

Feminino

1) Andréia Hessel (BRA), 2h40min07seg

2) Shewaye Woldemeskel (ETH), 2h41min37seg

3) Valdilene Silva (BRA), 2h42min38seg

4) Adriana Aparecida da Silva (BRA), 2h42min55seg

5) Carmen Aguilera (PAR), 2h48min03seg