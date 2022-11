Polar Ignite 3 mostra o seu relógio biológico

Você tem mais foco de manhã ou à noite? E disposição para treinar? O sono influencia diretamente o ciclo, ou ritmo, circadiano dos seres humanos, popularmente conhecido por relógio biológico. E o sono de todos nós ficou meio caótico durante a pandemia, prova disso é que a palavra sono foi uma das mais pesquisadas no Google nesse período. Por conta disso e dos pedidos dos usuários, a Polar acaba de lançar o modelo Ignite 3, que traz ferramentas para melhor monitorar o sono para que o usuário consiga calibrar o relógio biológico, com ajuda do seu médico e treinador. Saber quanto é necessário dormir mais, e quais seriam os melhores horários para treinar e trabalhar. A pré-venda começou nesta quarta-feira, 9 de novembro e o produto chegará ao Brasil em dezembro. Um investimento de R$ 2.849, disponível no site oficial da marca nas cores Night Black, Purple Dusk, Greige Sand e Brown Copper. Fica aí a dica de um belo presentão de Natal.

O objetivo do modelo é ajudar no bem-estar do esportista. O lançamento é sucessor do Ignite 2, agora mais potente – processador 2 x mais rápido, com 7 x mais memória RAM, e uma bateria que pode durar até 100 horas – uma carga em média a cada 5 dias-, e que monitora 150 modalidades, inclusive Pilates. Tem também ferramentas mais avançadas, widgets personalizáveis de acesso rápido, nova orientação por voz durante o treino e tela touch com design mais vívido, de maior resolução e aprimorados, com borda infinita curvada. E a cereja do bolo: o novo SleepWise™, uma ferramenta inovadora que visualiza o impacto do sono no dia seguinte e apresenta uma previsão dos níveis de atenção e prontidão do usuário, com uma visão detalhada do horário ideal para cada tipo de atividade ao longo do dia, orientando usuários a viver mais em sintonia com o ritmo natural do próprio corpo. E na sua próxima consulta com um médico do esporte, quando ele te perguntar como está seu sono, você terá dados concretos para mostrar. Mesmo caso do treinador, com seus dados ele poderá fazer uma planilha ainda mais assertiva de treinos.

“Cada um tem um ritmo circadiano – nosso relógio biológico interno – diferente. Podemos ter um desempenho melhor apenas quando nosso estilo de vida, incluindo atividades, condicionamento físico e rotinas de sono e atenção, estão em harmonia com nosso ritmo circadiano”, diz Sander Werring, CEO da Polar Electro. “O Polar Ignite 3 é o resultado da nossa paixão por fornecer orientação exclusiva que ajuda pessoas de todo o mundo a viver uma vida mais plena”, ele acrescenta.

O Ignite 3 pesa 35 gramas e traz no visor, uma moldura de aço inoxidável envolve a lente Gorilla Glass 3.0 curvada e durável que protege a tela sensível ao toque AMOLED, fácil de ler em todas as condições, tanto em ambientes internos quanto externos. O design ainda permite um contato mais rente do sensor à pele, com a tecnologia Polar Precision Prime™ fornecendo a melhor medição de frequência cardíaca pelo pulso. Apesar do tamanho compacto, o Polar Ignite 3 vem equipado com um poderoso GPS de dupla frequência (ou dual-band), garantindo um posicionamento preciso. Ele mede distâncias e percurso com máxima precisão e mínima interferência externa.

Principais recursos:

· Novo visor sensível ao toque AMOLED de alta resolução: tela colorida vívida e vibrante, fácil de ler, tamanho: 1,28 polegada, resolução: 416×416, 16 milhões de cores.

· Novo SleepWise™: análise de como o sono afeta o dia com previsão detalhada dos níveis de atenção diurna, com a estimativa de quando o corpo está pronto para adormecer.

· Nova orientação por voz durante o treino: feedback em tempo real e métricas de treino essenciais por meio de fones de ouvido ou alto-falantes conectados.

· Novos widgets personalizáveis: escolha as informações que aparecem no mostrador do relógio e acesse instantaneamente as funções e informações que mais precisa.

· Novo teste de Caminhada e de Corrida: uma maneira simples, segura e repetível de medir o VO2máx fazendo uma caminhada rápida de 15 minutos ou correndo o mais rápido que conseguir.

· Novo GPS dual-band: tenha a máxima precisão com mínima interferência externa.

· Novo processador de alta velocidade: até 2x mais rápido que a geração anterior do Polar Ignite.

· Bateria de longa duração: até cinco dias no modo de relógio ou até 30 horas de tempo de treino contínuo com GPS e monitoramento de frequência cardíaca com uma única carga

· Polar Precision Prime™: tecnologia avançada de monitoramento óptico da frequência cardíaca

· Calorias inteligentes e Fontes de energia: o número de calorias queimadas durante as sessões de treino com as diferentes fontes de energia (gorduras, carboidratos e proteínas) utilizadas.

· Nightly Recharge™ e Sleep Plus Stages™: monitoramento automático do sono com a quantidade, qualidade e o tempo gasto em cada fase do sono, que mostra quão bem a pessoa se recupera do estresse e de outras demandas do dia.

· Controles de música: navegue em playlists e ajuste o volume diretamente em seu relógio, tanto dentro, quanto fora do treino.

· Serene™: exercício guiado de respiração profunda que ajuda a relaxar o corpo e a mente e a controlar o estresse.

· Monitoramento de atividade 24h: tempo ativo cumulativo, passos e distância.

· FitSpark™: sugestões diárias de exercícios sob demanda, escolhidas de acordo com a condição e o preparo do corpo.