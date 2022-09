Por conta de ato político, Maverick Top Gun Race é transferida para o Aterro do Flamengo

Confirmada para este domingo, 18 de setembro, a Maverick Top Gun Race, corrida temática oficial do filme, deve alteração do lugar do evento. O fato se deu por conta de manifestação política, que foi marcada para a mesma data e local – praia de Copacabana, na capital fluminense. Um fato até então inédito no cenário brasileiro das corridas de rua.

Segue abaixo, a nota do organizador da prova, Ponto Org Eventos, enviada à imprensa.

“A Maverick Top Gun Race, prevista para ser realizada em Copacabana, neste domingo, dia 18 de setembro, teve que ser transferida para o Aterro do Flamengo (Avenida Infante Dom Henrique próximo ao Monumento Marechal Deodoro da Fonseca). A medida foi tomada para garantir a segurança dos participantes inscritos e para atender ao pedido da Prefeitura do Rio de Janeiro, já que acaba de ser marcada uma manifestação política no local onde o evento esportivo seria realizado. O horário da Maverick Top Gun Race não sofrerá alterações (corridas, em baterias, a partir das 8h, e caminhada às 9h30). A retirada dia kits será na Decathlon Barra da Tijuca, nos dias 16 e 17 de setembro, das 10h às 19h.”