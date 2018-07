Moda minimalista do verão da Mizuno

A Mizuno aposta em tecnologia, praticidade e desenhos florais em preto e branco na nova coleção Synchro Flower para a prática da corrida de rua. A marca japonesa é líder de mercado em running performance no Brasil#corridaderua #blogCorridaParaTodos #vestuário

“Estamos em um momento de retomada da marca, apresentando novas informações e caminhos. Buscamos trazer um pouco de moda para as peças, sem perder a essência Mizuno. Então, criamos um desenho sutil sem carregar nas cores e chegamos nessa ideia de linhas que se transformam em uma flor, sem que seja evidente. Além disso existia (e permanece) um movimento muito grande do contraste entre preto e branco, positivo e negativo, e estampas mais ‘minimalistas’. Enfim, trouxemos estampa, trouxemos tendência e mantivemos o conceito de um produto de performance”, Maria Clara Palladino, gerente de desenvolvimento de vestuário da Mizuno Brasil.

Na linha Synchro Flower, as peças com tecidos de baixa compressão facilitam a amplitude de movimento e promovem conforto durante o exercício. Já as peças com tecidos de alta compressão auxiliam a sustentação da musculatura. Principais destaques:

Legging Mizuno Synchro Flower: com tecido estampado de alta compressão, possui cós largo com bolso embutido e modelagem anatômica. Tamanhos P ao GG. Preço sugerido: R$ 269,99.

Top Mizuno Synchro Flower: também produzido com tecido estampado de alta compressão, tem alças em modelo nadador e bolso porta-chaves nas costas. Tamanhos P ao GG. Preço sugerido: R$ 139,99.

Shorts Mizuno Synchro Flower: confeccionado com tecido leve, tem cós em malha, com bolso para guardar chave e gel. Tamanhos P ao GG. Preço sugerido: R$ 129,99.

Jaqueta Mizuno Synchro Flower: possui bolso com zíper, é 100% poliéster e tem proteção UV. Tamanhos P ao GG. Preço sugerido: R$ 259,99. Esta jaqueta é super leve e prática. Tem quatro bolsos externos, o que ajuda muito na hora dos treinos. É minha companheira inseparáveis desses últimos dias de clima completamente doido.

Legging Mizuno Synchro – masculina: confeccionada em tecido de média compressão e costuras Flat, possui recortes na região posterior do joelho que facilitam a respirabilidade e a evaporação do suor, logos refletivos e zíper na barra para ajuste personalizado. Tamanhos P ao GG. Preço sugerido: R$ 169,99.