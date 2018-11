Primeira corrida em aeroporto é realizada de madrugada

Mil corredores de rua tiveram uma experiência diferente no fim de semana, correr na pista do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte e com chuva. Evento faz parte das festividades do aniversário da capital mineira. #BHAirportNightRun #CorridaNoturna #BlogCorridaParaTodos

Parte da pista do aeroporto (2,8 quilômetros de extensão) se transformou em dois circuitos (de 5,5K e 10K) para a realização da BH Airport Night Run. A largada foi às 2h45 da manhã, período em que não há operações na pista. “Gosto muito de correr de madrugada e já fiz nove maratonas. Mas este percurso foi muito diferente. Esta é uma corrida que veio pra ficar”, avalia a campeã dos 5,5K Eliane Ribeiro de Freitas, de 39 anos. O campeão do mesmo percurso na categoria masculina, Vitor dos Santos Silva, também foi só elogios: “O que mais me chamou a atenção ao me inscrever foi saber que esta seria a primeira corrida realizada na pista de um aeroporto no Brasil. Foi uma prova totalmente diferenciada”.

Para a campeã dos 10K Ana Carolina Reis Silveira, esta foi a melhor corrida do ano. Ao final do evento os atletas receberam uma medalha de participação. Os três primeiros colocados nos dois circuitos (nas categorias feminino e masculino) foram agraciados com um troféu, além de passagens aéreas com direito a acompanhante oferecidas pelas companhias aéreas Azul e Gol.

A corrida foi promovida pela concessionária BH Airport para homenagear o aniversário de 121 anos de Belo Horizonte, em 12 de dezembro, e proporcionar uma experiência única para os atletas amadores. A organização da corrida incluiu um planejamento detalhado para garantir a segurança e o conforto dos participantes, alinhado com todas as exigências das legislações nacional e internacional da aviação civil. “Esta iniciativa inédita está em linha com um dos principais objetivos da BH Airport, de oferecer experiências únicas para todos que passam pelo aeroporto, além de ser a nossa homenagem ao aniversário de Belo Horizonte”, afirma o diretor-presidente, Marcos Brandão. Belo presente, bem diferente.

Vencedores da BH Airport Night Run

Circuito – 5,5 k – Categoria Feminino

Colocação Nome Tempo 1º Lugar Eliane Ribeiro de Freitas 22’50” 2º Lugar Eliene Aparecida Castro de Oliveira 23’58” 3º Lugar Ionara Cardoso 24’24”

Categoria Masculino



Colocação Nome Tempo 1º Lugar Vitor dos Santos Silva 19’07” 2º Lugar Adalberto Junior Andrade de Oliveira 21’06” 3º Lugar Tiago Lemes da Silva 21’18”

Circuito – 10 k – Categoria Feminino



Colocação Nome Tempo 1º Lugar Ana Carolina Silveira 41’43” 2º Lugar Cristiane Arcanjo de Carvalho Cruz 43:20” 3º Lugar Maria Vitoria Cota de Abreu 43’21”

Categoria Masculino