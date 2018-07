Primeiro Mile Challenge brasileiro

A New Balance agitou o circuito das corridas de rua no domingo. Desafiou os corredores amadores a correrem 1 millha (1.609m) em menos de 12 minutos, evento inspirado na 5th Avenue Mile, de Nova York, que a marca realiza desde 1960 nos EUA. #NBMileChallenge #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

A princípio a corrida, que seria em maio no Jocquey Club de São Paulo, foi realizada na pista de atletismo do Esporte Clube Pinheiros na capital paulista. Como o circuito mede 400 metros, cada participante totalizou quatro voltas. Participaram da novidade 350 pessoas, separadas por baterias etárias e gênero, veja abaixo. Por exemplo, a minha estava marcada para às 8h35. E a orientação era chegar pelo menos com dez minutos de antecedência. Para sorte de todos os participantes o clima estava ameno, até garoou durante a minha bateria.

Como voltei aos treinos há um mês, peguei leve. Minha estratégia era fazer a primeira volta mais rápida e as outras três em menos de três minutos para não ser desclassificada. Amei a experiência. Na primeira volta me contagiei com o ritmo forte das corredoras e acelerei, fiz a primeira volta em 2 minutos! Na volta seguinte faltou fôlego e fui perdendo posições, me descolei do bloco principal e liderava o segundo bloco até o final da segunda volta, quando fui sendo ultrapassada por todas as corredoras. Depois as duas líderes da prova me deram uma volta, retardatária total.

A última volta foi sofrida, graças ao incentivo da fotógrafa Fernanda Paradiso não desisti. Fechei em 09:33 em penúltimo, com muito orgulho, e garanti minha medalha. Fiquei bem feliz. Minha última 5k, a Night Run, completei em 35 minutos, o que dá uma média de 7 minutos o KM. E estou proibida de correr em velocidade de tiro, por enquanto. Achei que fosse completar a milha em no mínimo 10 minutos. Amei correr na pista de atletismo, bem macia. Foi a primeira vez e pretendo repetir a dose. Mas é uma prova para quem quer testar seus limites, já que ninguém quer voltar para casa sem a medalha. Antes da largada informaram que o recorde dessa prova é completar a milha em 3 minutos e 40 segundos!!! Se um dia fizer no dobro disso será a glória.

Classificavam 16 pessoas de cada corrida para a final de cada uma das baterias. Na minha bateria estavam as corredoras Adriana Toledo Piza, que chegou em segundo na final; e Yara Achôa, que foi a quinta colocada. Encontrei também minha afilhada das corridas, a linda Nayana Rodrigues, que também se classificou para a final. A organização fez um painel com o nome dos 350 participantes, este da foto abaixo. Quarenta minutos após terminar a bateria era possível gravar o tempo atrás da medalha gratuitamente e havia uma área de care, com massagens. A entrega do kit foi na véspera na loja da marca no Shopping Eldorado, muito bem organizada por sinal.

Além dos amadores, a New Balance convocou atletas profissionais para a bateria elite. E como eles voam. Valdilene dos Santos Silva conquistou o 1° lugar feminino com tempo de 04:58, e Carlos de Oliveira Santos garantiu a 1° posição masculina com 04:01. Os dois foram premiados com relógios TomTom, além de um pacote de viagem para Nova York, com passagens aéreas da Copa Airlines, hospedagem, inscrição e kit da marca, para correrem a New Balance 5th Avenue Mile, em 2018 com data ainda a ser definida. Os amadores também foram premiados. Os vencedores das 12 categorias amadoras (6 homens e 6 mulheres) levaram para casa um relógio da TomTom e participarão de um sorteio que acontecerá em 23 de janeiro de 2018, de dois pacotes de viagem para NYC iguais aos da Elite para correr o 5th Avenue Mile do próximo ano. Boa sorte a todos!!! A New Balance abriu suas portas em 1906, era especializada em palmilhas e calçados ortopédicos. Em 1938 criou seu primeiro tênis de corrida e em 1976 era a líder de vendas do segmento running com o modelo 320.

Desafio Real Pace

E já que estamos falando em corridas para amadores em pista de atletismo. Asics divulgou no início desta semana que fará uma corrida exclusiva na pista de atletismo da Cidade Universitária de Sampa neste sábado, dia 2/12. Evento fechado para cem convidados das 22 assessorias esportivas parceiras da marca japonesa. O formato também é inédito. Um pega-pega de adultos. Os pegadores são os feras Adriana Silva e Solonei da Silva. É o Desafio Real Pace, no qual os corredores convidados largam e minutos depois largam os pegadores. Serão duas corridas, a feminina e a masculina. Vencem os últimos seis que forem pegos. O pega começa às 7 da manhã. O público é bem vindo.