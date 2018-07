É com muito orgulho que aceitei tocar o blog Corrida para Todos, no portal Estadão. Missão dada por Robson Morelli. Espero corresponder à expectativa. Neste espaço,vou dar voz ao corredor amador, que dizem as estatísticas estar na casa dos 7 milhões de pessoas, entre iniciantes, intermediários e avançados. A ideia é motivar a prática esportiva, que posso garantir que é contagiante! Aqui, vocês vão encontrar roteiro de corridas, façanhas de amadores, novas tecnologias, dicas de atletas, educadores físicos e especialistas, testes de produtos, sorteios e tudo que envolve o universo das corridas de rua. Mandem suas dúvidas e sugestões.

E para quem está ensaiando começar, é simples: basta dar o primeiro passo. Logo, logo você fará parte dessa tribo de paz, formada por “pangarés” do asfalto que adoram conversar sobre tênis, provas diferentes, treinos, hidratação e a última corrida do Usain Bolt, que aliás conquistou o tricampeonato dos 100 metros rasos ontem, com 09:79. #corridaparatodos