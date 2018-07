Primeiros trotinhos na esteira

Na 5ª semana do #Desafio 5K – o Retorno começaram os trotinhos (correr devagar) na esteira e cama elástica, sem nenhuma dor no joelho! Rumo à corrida de rua dia 29 de outubro! #corridaparatodos #fioseoterapia #corridaderua

Passamos da metade do tratamento de fisioterapia no Instituto Trata, unidade de Moema. Algumas sessões ultrapassam os 90 minutos, com várias dinâmicas diferentes. Alguns exercícios funcionais – aparentemente fáceis – são bem complicados de executar.

O fisioterapeuta Marcio Daniel Oliveira solicitou que eu recomeçasse a musculação na academia, para na fisioterapia focarem em outros trabalhos, além do fortalecimento muscular. Comecei na semana passada na BlueFit Academia da Avenida Morumbi, seguindo o treino orientado pelos fisioterapeutas.

“Utilizamos ainda mais a ênfase do controle motor, trabalhando muito mais focado na parte funcional, dando bastante reequilíbrio para o compartimento póstero-lateral de quadril, começamos a ativar a parte de tronco, core, para melhorar o alinhamento do valgo dinâmico e começamos a trabalhar mais intensidade, de uma forma mais dinâmica, iniciando explosão e desaceleração para trabalhar já o início de trote na cama elástica e depois evoluir para o protocolo de reabilitação e de retorno a corrida na esteira”, explica o fisioterapeuta (na foto acima de óculos).

O leitor Jarbas Santos me mandou a seguinte dúvida: “Frequentemente eu sofro uma lesão no tendão de aquiles quando eu submeto a um esforço maior ou a um alongamento mais brusco. Esta lesão repetida me tira da corrida por vários dias e me deixa desapontado e desmotivado. O que eu devo fazer para fortalecer ou reduzir este tipo de lesão?”

O fisioterapeuta Edson Santiago explica que isso pode ser decorrente de um entrose no tornozelo ou no pé, ou outra lesão prévia. Ele sugere que Jarbas faça uma análise cinemática 2D que irá diagnosticar com precisão as razões por trás desse sintoma.

Se tiver dúvidas, caro leitor, mande aqui nos comentário, ou na fanpage do blog no Facebook, que os fisioterapeutas respondem. Bons treinos a todos.

Confira abaixo o vídeo da semana passada.