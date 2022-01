Procura por personal trainer teve aumento de 34% em 2021

Não é segredo para ninguém que o sedentarismo reinou no primeiro ano da pandemia – 2020, com 62% das pessoas desistindo de fazer atividades físicas no Brasil (dados da Fundação Oswaldo Cruz em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais a Universidade Estadual de Campinas), porém esse cenário mudou em 2021. Dados do GetNinjas, maior aplicativo para contratação de serviços do país, indicam que a demanda por personal trainer aumentou mais de 25% no mês de novembro, em comparação com o mesmo período de 2020. E o crescimento anual foi de 34%.

“Isso mostra o interesse das pessoas em se movimentar, em cuidar da saúde física, e até mesmo ilustra a vontade dos brasileiros de testar modalidades diferentes depois de muito tempo isolado em casa”, analisa Sandya Coelho, diretora de comunicação e novos negócios do GetNinjas, ao explicar o crescimento de pedidos. Eu mesma comecei a fazer Yoga em 2021 e retomei o Método Bertazzo. E fiz também três meses de personal online, um presente da Under Armour – durante a primeira onda da pandemia. Fiz até a Roberta Gym, aquelas aulas de ginástica no YouTube, foi uma indicação do professor de Educação Física do meu filho. Haja fôlego para aula. E choveram memes de pessoas assistindo as aulas na cama comendo Nutella, cada uma que rolou em 2020. E com certeza, você, caro leitor e cara leitora, aprenderam alguma atividade física em 2020 em aulas remotas, e depois foram testar ao vivo em cores no ano passado.

Voltando ao estudo do APP, além da maior procura por personal trainer houve um maior interesse por aulas de boxe e futebol. De acordo com as informações, em novembro, a demanda por professores de boxe aumentou 17% em comparação com outubro; no comparativo anual com 2020, o acréscimo foi de 28%. A porcentagem de crescimento foi semelhante no caso da procura por aulas de futebol. Ao comparar a busca pelo serviço em 2021 com 2020, o número de solicitações cresceu 27%; já no comparativo entre novembro e outubro do ano passado, a ampliação do volume de pedidos passou dos 10%.

No GetNinjas, é possível encontrar mais de 500 tipos de serviços, que são oferecidos por mais de 3,7 milhões de profissionais cadastrados na plataforma, entre eles, serviços de aulas de esportes, como esportes aquáticos, atletismo, basquete, beisebol, ciclismo, futebol, handebol, hipismo e entre outros. E com certeza nos dados da próxima pesquisa devem aparecer aumento da procura por Beach Tennis, a moda do verão 2022.