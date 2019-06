Procurando algo desafiador? Que tal corrida noturna em Visconde de Mauá

Entre os dias 13 e 14 de julho vai rolar o inédito XTERRA Agulhas Negras, nessa região montanhosa fluminense. uma das provas é trail run noturna de 10K. #trailrun #XTERRA #CorridaParaTodos #viscondedemauá

Visconde de Mauá é um dos dez principais destinos turísticos deste ano, segundo pesquisa da agência de viagens Expedia. A Serra da Mantiqueira é conhecida por suas belezas naturais em qualquer época do ano, porém durante o mês de julho ocorre o tradicional festival de inverno, o que torna a localidade ainda melhor.

Nessa etapa do XTERRA vão ser realizadas provas de duathlon (3,4km corrida + 26km bike + 6,3km corrida), trail run (5K, 10K noturna e 21K), mountain bike e a clássica corrida kids para crianças de 1 a 14 anos de idade, o evento deve atrair cerca de 1.500 participantes.

Um dos atrativos da etapa é a prova noturna de trail run de 10k, um convite para sair da zona de conforto. “Correr em trilha é sempre um programa descontraído e que gera muitos bons momentos aos envolvidos. As pessoas caminham juntas, esquecem o tempo, quebram seus recordes, praticam um exercício físico simples em um cenário diferenciado e muito bonito. À noite isso se torna ainda mais incrível”, conta Gabriela Corrêa, gerente do XTERRA no Brasil.

As inscrições podem ser feitas através do link http://twixar.me/1Kqn e há descontos especiais para quem se inscrever em grupo. Há vários tipos de kits a partir de 130 reais.

Há novidade para os ciclistas – o maior percurso da história do XTERRA: 77km na MTB Cup Pro. Além disso, os atletas inscritos na versão reduzida (MTB Cup Sport) irão pedalar por 43,5km, que também já é a maior quilometragem da modalidade. Tal mudança foi feita visando aumentar o tempo de competição sobre a bike, além, é claro, do terreno da região, que permite um amplo circuito, tanto em estradões, quanto em terra batida e é propício à prática do esporte de alta velocidade.

“Eu vou com meu pai e minha namorada. Com ele vou para curtir a competição do nosso esporte preferido, pois ele já pedala há mais de 25 anos e eu há mais de 11. Vamos fazer os 43,5km e espero que continue tendo provas longas assim, pois pretendo estar preparado para fazer mais de 70km a partir de outubro. As provas do XTERRA costumam ser mais tranquilas devido ao nível de amizade entre os envolvidos, então acho até que vai dar para acompanhar o ‘coroa’ na maior parte do tempo. Minha namorada não vai participar como atleta, mas é uma oportunidade única de levá-la para uma cidade romântica como Mauá e aflorar ainda mais nossos sentimentos”, relata o ciclista amador Pedro Brandão.

O XTERRA Agulhas Negras é apresentado pelo Sesi, tem apoio da Prefeitura de Resende e produção local da Maiss Entretenimento.

A agência Travel Run, através de seu site (www.travelrun.com.br), oferece pacotes especiais de hospedagem para atletas e acompanhantes interessados em qualquer edição do XTERRA.

SERVIÇO

XTERRA Agulhas Negras 2019

Local: Rua Presidente Wenceslau Braz (em frente ao Colégio Estadual Antônio Quirino) – Visconde de Mauá – Rio de Janeiro

Data: 13 e 14 de julho

Realização: X3M Sports Business

Produção: Maiss Entretenimento

Mais informações e inscrições: http://twixar.me/1Kqn