Procurando novidades? Vem aí desafio inédito no Autódromo de Interlagos

Oakley Challenge acontece pela primeira no mundo e será realizado em 5 de outubro no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo, para atletas e amadores – competições de corrida, trail run e ciclismo. #oakley #OakleyChallenge #corridaderua #trail #ciclismo

“O Oakley Challenge é um evento para atletas profissionais e amadores. No entanto, também pensamos em uma programação que inclui área de lazer, exposição de produtos da marca, praça de alimentação e shows musicais para que todos possam aproveitar o evento”, explica Fabio Ippolito, brand manager da Oakley no Brasil.

O evento contempla desafios de Running (Corrida), Cycling (Ciclismo) e Trail Running (Corrida em Trilha). Serão duas corridas: uma de 5km e outra de 10 km. Para quem quiser pedalar, o percurso terá 60 km. Quem optar pelo Trail Running fará um trajeto de 7km em uma pista off road dentro do próprio autódromo. Além disso, participantes que se sentirem mais preparados podem aceitar o desafio da Oakley e fazer as três provas na sequência. Ao final, será definida uma classificação geral das modalidades combinadas. Ou seja, tem para todo mundo. E cada inscrição dá direito a outras três entradas para acompanhantes que quiserem ir o evento – sem correr ou pedalar.

As inscrições estão à venda no site da Iguana Sports, organizadora do evento. Eles podem ser comprados por modalidade – para Running ou Trail Run, a entrada sai por R$99,90. No caso de Cycling, o ingresso custa R$119,00. Quem optar pelo Challenge completo, paga uma inscrição de R$499 e ganha benefícios como um óculos EVZero, da Oakley. Todos os valores correspondem ao primeiro lote. Só um adendo, no site da Oakley este modelo de óculos está a venda por R$ 610.

O kit de participação inclui: camiseta, gymsack, toalha (pós-prova) e medalha (pós-prova). Os pontos de retirada são os shoppings Morumbi, Bourbon e Center Norte – fica a critério do participante decidir em qual ponto retirar.

SERVIÇO

OAKLEY CHALLENGE

Quando: 5 de outubro (sábado)

Horários

Abertura dos portões: 6h

Running: 8h

Cycling: 11h

Trail Run: 14h