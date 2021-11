Programe-se: corrida gratuita em Santana de Parnaíba

Como é bom ver as corridas voltando pouco a pouco. Em 28 de novembro, além da Corrida da Esperança na capital paulista, Santana de Parnaíba receberá o Circuito Atalanta com provas gratuitas de 5 e 9 km. O trajeto será nas ruas do entorno do Estádio Municipal. O Circuito Atalanta retorna a Santana de Parnaíba depois do sucesso da edição de 2019, quando duas mil pessoas se reuniram no Monumento dos Bandeirantes. Aliás, esta edição da retomada tem também 2 mil vagas.

“Depois de tanto tempo parados vamos ter um domingo para lavar a alma, vamos proporcionar essa experiencia ímpar no dia 28 de novembro, em Santana do Parnaíba, com protocolo sanitário, e escolhemos o novo estádio municipal para a largada, um local bem bonito e espaçoso, e aproveito para explicar que a altimetria do percurso comtempla muitas subidas e descidas, por isso é importante estar com o condicionamento físico em dia para evitar lesões”, explica Yoshiya Suwa, um dos responsáveis pela produção da prova.

A gratuidade nas inscrições se deve à Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (LPIE), instrumento que permite a empresas destinarem parte dos impostos devidos a patrocínios a eventos esportivos. Durante a retirada de kits serão recolhidas doações de um quilo de alimento não perecível (arroz, feijão, macarrão, leite em pó ou óleo), que serão destinadas a instituições de caridade da cidade. O evento é organizado pelo Clube NG de Araras e tem patrocínio da Harald, fabricante de chocolates que desde 1991 se instalou em Santana de Parnaíba e do Grupo Pochet, especializado em decoração de luxo para embalagens de plástico e vidro.

O evento terá uma série de protocolos sanitários para evitar aglomerações e a disseminação da Covid 19. A partir das 7h será iniciado o procedimento de largada em onda. Cada largada terá 250 atletas, com intervalos de 30 minutos entre elas, com distanciamento de dois metros entre cada pessoa e o uso de máscara será obrigatório na arena, funil de largada e chegada. Serão seis ondas, a primeira as 7h e a última às 10h30. Da corrida de 5km, a idade mínima é 14 anos, e da de 9km, 16 anos.

Todos os corredores receberão um kit de participação composto por uma sacola, uma camiseta, número de peito, chip descartável de cronometragem e uma barra de cereal, a ser entregue exclusivamente no sábado (27/11), das 8 às 16h no Complexo Esportivo Central – Av. Dr. Álvaro Ribeiro, 591-535 – Jardim Deghi. Para a retirada será necessário realizar um agendamento online no momento da inscrição e no ato da entrega todos deverão apresentar documento com foto e o comprovante de inscrição.

As inscrições seguem até 21 de novembro, ou assim que as duas mil vagas colocadas à disposição forem preenchidas. Os três primeiros colocados entre os homens e as mulheres receberão troféus de premiação e todos os corredores que completarem a prova dentro do tempo limite receberão uma medalha de participação. O protocolo sanitário completo está disponível no site tkx.com.br e será fixado também no local de entrega de kits e na arena do evento. Todos os inscritos devem ler o documento e cumprir as regras estabelecidas sob pena de desclassificação.

Serviço:

Circuito Atalanta etapa Santana de Parnaíba

Data: 28/11/2021 a partir das 7h

Local: Imediações do Estádio Municipal de Santana de Parnaíba: R. João Santana Leite – Chácara das Garças.

Entrega de kits: 27/11/2021, das 8 às 16h no Complexo Esportivo Central, mediante agendamento no site tkx.com.br. Pede-se doação de 1 kg de alimento não perecível.

OBS: serão disponibilizados espaços com álcool gel 70% e o uso de máscaras será obrigatório durante a largada/ chegada e na arena do evento.

Inscrições e protocolo sanitário: http://tkx.com.br/