Programe-se: corridas em Canoa Quebrada e Praia do Rosa

Cenários que dão um gás a mais na corrida de rua e combinam esporte e turismo. #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

O circuito de corridas mais charmoso do Brasil está de volta nos dias 3 e 4 de novembro. A quarta etapa do Circuito Beach Run acontece na paradisíaca praia de Canoa Quebrada, em Aracati (CE). As provas vão ser disputadas nas modalidades de 5 e 10 quilômetros, no sábado (3), e Meia Maratona de Canoa – a primeira disputada na localidade, no domingo (4). Os corredores poderão se superar participando de dois dias de prova, o chamado Desafio da Lua. Para isso, os atletas participam da corrida de rua do sábado, nos 5km ou 10km, e também da prova de domingo, conquistando assim a medalha da Lua, que marca o grande feito. Organizado pela RR Soluções em Eventos e co-realizado pelo Instituto BRBrasil Esporte e Cultura.

A expectativa é que 500 atletas participem da prova. “Canoa Quebrada é uma praia conhecida mundialmente por sua beleza e diversos atrativos. Cenário ideal para receber os atletas do Beach Run. Inovamos e estamos realizando a primeira meia maratona do local, que promete ser muito atraente, assim como o Desafio da Lua”, destaca Ricardo Ramalho, diretor da RR Soluções em Eventos.

Já na Praia do Rosa (SC) são esperados o dobro dos participantes na próxima etapa do XTERRA. A edição é a oitava do circuito nacional, que ainda passará por Ilha do Mel, PR, em novembro e Paraty, RJ, em dezembro. O XTERRA Camp Praia do Rosa acontece nos próximos dias 20 e 21 de outubro, em Imbituba, onde fica localizada a praia paradisíaca. Com as modalidades de Triathlon, Trail Run (22,5 km), Night Run (9,5 km), Swim Challenge (1,5km e 3km), MTB Cup Pro (40,6 km) e a Corrida Kids (para crianças de 1 a 13 anos de idade), o evento deve reunir mais de 1.000 atletas profissionais e amadores.

A Praia do Rosa é considerada uma das 30 baías mais lindas do planeta e é um dos destinos mais procurados em Santa Catarina. Os percursos das modalidades de corrida passarão por quatro praias (Rosa Sul, Rosa Norte, Ouvidor e Vermelha), além de túneis de plantas e grandes dunas.

“O XTERRA merecia uma etapa em um lugar como a Praia do Rosa por causa da beleza, natureza e infraestrutura turística. O Rosa é exuberante em cenários, mas também possui restaurantes de primeira linha e ótimas pousadas. Com isso, aqui não será apenas um evento, vai ser uma oportunidade de passar miniférias em família. Dá para vir com filho, irmãos, pai, mãe, esposa, todo mundo. Será a primeira vez, mas o intuito é crescer na região cada vez mais. Tenho certeza que os atletas vão ficar loucos com as provas, pois a natureza do Rosa combina com eles. Dunas, montanhas, lagoas, trilhas, estradas, existe uma infinidade de relevos e atleta do XTERRA gosta disso. Vai ser um final de semana marcante para todos os presentes”, garante João Sol, organizador local.