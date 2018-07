Provas para todos os gostos

Tem das torcidas, do Timão, fashion, feminina. Saiba quais são as próximas provas que mais têm a ver com você.

Todo 20 de novembro o bando de loucos do Parque São Jorge pode expressar seu amor pelo Corinthians correndo. Na data é realizada a Timão Run Caixa, uma corrida em volta do Estádio Itaquerão, na zona leste da capital paulista. O percurso é difícil, cheio de subidas e descidas. Largada às 7h30. Fiel torcedor tem 10% de desconto. A inscrição custa R$ 100 (até 20 de outubro) e R$ 110 (de 20/10 a 12/11) e pode ser feita online: Circuito Time Run

O Aterro do Flamengo, no Rio, vai ser o cenário da Corrida das Torcidas Caixa, no dia 11 de outubro. A largada, próxima à Marina da Glória, está marcada para às 8h, mas a arena abre às 6h30. Os cinco primeiros colocados das categorias geral e equipe ganham troféus. E os três primeiros da categoria clubes também. A medalha é bem bonita. A inscrição custa R$ 60 (até 15/09) e R$ 70 (após 15/09) e é online: Corrida das Torcidas

As mulheres que não dispensam um kit fashion devem conferir a Sephora Beauty Run. É uma 6k bem cara – R$ 250 a inscrição – mas o kit é “poderoso”: camiseta, viseira e shorts-saia. E quem concluir a prova ainda ganha kit finisher. A primeira edição rolou no Rio, em 2013, e desta vez será na capital paulista e no Rio. Em São Paulo está confirmada para 11 de outubro, com largada às 7h na Assembleia Legislativa – região do Parque do Ibirapuera. São 3.800 vagas e as inscrições enceram em 1º de outubro. Inscrição online: Sephora Beauty Run

Bem mais barata – também feminina e 6k – é o tradicional Encontro Delas em BH, que acontece em 27 de setembro. Será na Lagoa Seca, no Belvedere. Inscrição vai até 23/09 e custa R$ 120. Também online: Encontro Delas

Em Uberlândia, dia 4 de outubro, acontece a Track&Field na região do shopping. A inscrição é R$89,90 e a prova contempla 5 e 10k. Largada no Uberlândia Shopping às 8h, o estacionamento abre duas horas antes. Inscrições encerram em 17/09/15 e são online: TF Run Series