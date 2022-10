Próximo destino do Bota Pra Correr: São Miguel dos Milagres

Paraíso da Costa dos Corais de Alagoas, São Miguel dos Milagres está pronta para receber os 800 participantes do Circuito da Olympikus Bota Pra Correr, etapa Rota Ecológica de Milagres, evento esportivo que desafia os corredores a viajaram para correr em cartões-postais paradisíacos do nosso Brasil, que já teve etapas no Jalapão (TO), Alter do Chão (PA), Pantanal (MS), Chapada dos Veadeiros (GO). A corrida será dia 22 de outubro, com trajetos de 10km e 21km.

Fortalecendo o objetivo do projeto de proporcionar a conexão dos participantes com os lugares mais paradisíacos do país, o percurso da prova irá contemplar asfalto, terra batida e largada na areia da praia, entregando uma experiência inesquecível e paisagens de encher os olhos para os corredores que podem escolher entre as opções de distância de 10.7K ou 21K. O pilar de sustentabilidade trabalhado nas etapas anteriores segue firme em Milagres, reforçando a prática de contribuir de forma positiva para o meio ambiente incluindo os tênis do kit, fabricados com 100% de energia limpa, e outras iniciativas como copos reutilizáveis e reciclagem de todos os resíduos gerados pelos participantes. As inscrições são limitadas, e as vagas para a etapa da Rota Ecológica de Milagres estão na reta final. As inscrições poderão ser feitas online (confira abaixo) até o dia 7 de outubro, ou até as vagas terminarem, pelo valor de R$ 550, contemplando kit corredor com o tênis Corre 2, modelo da marca criado em parceria com especialistas brasileiros de corrida.

O vilarejo foi fundado em 1960 com o nome Freguesia de Nossa Senhora Mãe do Povo, está a mais ou menos 2 horas de carro de Maceió (AL), são 97,5km de distância; e o dobro do tempo de Recife (PE). O nome foi trocado por conta de um milagre. Um pescador encontrou uma imagem de madeira de São Miguel Arcanjo coberta por algas. Esse pescador tinha uma ferida que nunca sarava, e quando terminou de limpar a imagem, se deu conta que estava curado. Este foi o primeiro milagre. Desde então, a localidade é procurada por enfermos em busca de “milagres”. E na última década, por turistas, em busca de sossego e também para casamentos.

Ah, para os corredores há algumas importantes dicas: levar dinheiro vivo (o passeio de jangada, por exemplo, custa por volta de 100 reais) não há caixa eletrônico ou bancos por lá; caixinha de remédios pessoal, gel, vaselina e o que mais está acostumado a usar. O município, que é uma Área de Proteção Ambiental por pertencer a Costa dos Corais, tem 76,7 km² e faz divisa com Passo de Camaragibe, Porto de Pedras e São Luís do Quitunde.

Segundo dados do IBGE, atualizados em 2021, são 8 mil moradores. E entre eles, dezenas de corredores. Um deles é Eurico Pinheiro da Silva, que começou a correr para emagrecer, tomou gosto e nunca mais parou. Ele já se inscreveu no BPC, foi o secretário de esporte do município quem o avisou. Aliás, esse circuito sempre reserva vagas para os moradores da cidade por onde passa. “O Bota Pra Correr está me incentivando mais ainda, sonho em correr ao lado de um atleta profissional e terei essa oportunidade, em breve, com a prova”. conta. Na etapa passada, na Chapada dos Veadeiros, correram quatro atletas da elite brasileira.

Eurico treina seis vezes por semana, off no sábado. “O melhor local para correr aqui é de São Miguel para Lage, que é um percurso mais calmo”, ensina o corredor amador. Eurico explica que a largada será na praia do Marceneiro e seguirá até a fábrica do gelo, sentido Passo do Camaragibe. “É uma vista linda, um dos principais pontos pra se conhecer”, afirma. E a melhor época para se conhecer esse paraíso começa exatamente em outubro, quando para de chover. E a pior época para ir para lá é durante o inverno, quando chove muito – entre maio e setembro.

Para quem seguir para o BPC de avião, o aeroporto mais perto é o Zumbi dos Palmares, a 22km da capital alagoana, e mais próximo ao litoral Norte. E para se chegar a Milagres, o melhor a fazer é alugar um carro no aeroporto, ou transfer – e já agendar a volta. Lá não tem Uber ou transporte público, mas dá para se fazer tudo a pé. Um táxi para lá custa, em média 350 reais, o Uber é R$ 150 (o problema é a volta).

O que fazer por lá:

Praias: Barra do Camaragibe (formada pelo encontro do mar com o Rio Camaragibe), Patacho (tem piscinas naturais de corais e areai clarinha), do Riacho (passeios de caíque para ver os corais), Porto da Rua (praia da cidade, onde estão concentrados os restaurantes e quiosques), do Toque (a terceira mais linda do mundo, segundo The Guardian, tem mar calmo, boa para crianças), São Miguel (onde saem os passeios de jangada e buggy) e Marceneiro (local da capela dos Milagres).

Passeios: Peixe-boi no Rio Tatuamunha (quem organiza é a Associação Peixe-boi)

BOTA PRA CORRER OLYMPIKUS – Rota Ecológica de Milagres

QUANDO: 22 de outubro, horário a definir

PERCURSO: 10 km e 21km

INSCRIÇÕES: R$ 550

ÚLTIMO DIA DE INSCRIÇÃO: 7/10 (vagas limitadas)

SITE: https://www.olympikus.com.br/botapracorrer2022