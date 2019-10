PulseBOOST HD, um tênis para encarar qualquer clima

A adidas apresenta a nova edição do PulseBOOST HD (R$800) ara todos os tipos de clima. Com a nova tecnologia de amortecimento BOOST HD, o tênis traz mais estabilidade com o mesmo retorno de energia e conforto. A principal atualização é no drop, agora menor. #calçadoesportivo #adidas #BlodCorridaParaTodos

A característica desse modelo é estabilizar o pé nos momentos de parada ocasional ou uma mudança rápida de direção.

Outra atualização é a Continental™ Adaptive Traxion ™, que é uma nova sola de borracha da Continental ™ , desenvolvida por meio de inteligência artificial, que oferece máxima aderência permitindo que o corredor mude rapidamente de direção em qualquer superfície, seja ela seca ou molhada.



Para encarar treinos na chuva o tênis recebeu o tratamento repelente Nylon Balístico. E também materiais refletivos que permitem que o corredor fique protegido durante as corridas, especialmente durante as chuvas de verão.

“Correr em uma cidade é diferente de correr em outro lugar. Tráfego, semáforos e multidões contribuem para uma experiência única – grandes desafios que vêm com alta recompensa. Queríamos criar algo que nascesse dos corredores urbanos. De suas infraestruturas, inspirações. De sua energia”, explica Stephan Schneider, Gerente de Produto Sênior da adidas Running.

“Para criar o PulseBOOST HD, começamos detalhando os elementos da corrida em uma cidade, especialmente a posição do pé. Por exemplo, corredores usam mais a ponta do pé do que a sola. Usamos, então, o design computacional e, o mais importante, a percepção dos principais corredores urbanos para criar o produto final. Este é um calçado criado pela cultura de corrida urbana”, finaliza.