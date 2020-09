Quanto você corre em 2h01min39seg

Por conta da pandemia a BMW BERLIN-MARATHON foi adiada para 26 e 27 de setembro e depois cancelada. Só que na mesma data vai rolar o “20139 Challenge”, podem participar esportistas de todo o mundo, via app gratuito 20139 Challenge do desafio. Você usa o app e corre, pedela ou patina o quanto conseguir em 2h01min39seg – tempo do atual recorde mundial da maratona quebrado por Eliud Kipchoge, em 2018, exatamente nesta maratona.

Pode participar todo mundo, pode ser tênis de corrida, patins, bicicleta (não vale a elétrica) ou cadeira de rodas. O aplicativo já está disponível para dispositivos Android e iOS. Além das funções clássicas de rastreamento e compartilhamento, ele fornecerá classificações específicas. Além disso, gráficos coordenados e comentários de áudio criarão uma experiência ao vivo atraente. Assim, todos os participantes podem ingressar na comunidade do #berlin42united.

A turma da elite alemã também vai participar. Já confirmaram a presença os fundistas alemães Philipp Pflieger, Richard Ringer, Florian Orth, Johannes Motschmann e as patinadoras Katharina Rumpus, Felix Rijhnen, Ewen Fernandez. Eles vão tentar correr uma maratona nesta distância, em revezamento. Eles vão correr juntos na Berlin Victory Column, com transmissão ao vivo da RBB TV, no link: https://www.rbb-online.de/fernsehen/

“Com o Desafio 2:01:39 estamos criando um senso de comunidade que une atletas de elite e amadores “, comentou Mark Milde, Diretor de Corrida do Desafio 2:01:39. Você pode participar a qualquer momento dentro do período de 00h01 no sábado (horário da Alemanha), 26 de setembro, até 23h59 no domingo, 27 de setembro (Importante: o Desafio # 20139 deve ser executado de uma só vez. Pausas curtas são possíveis , é claro. Mas o relógio de desafio do aplicativo continua a funcionar.). Para quem deseja vivenciar o sentimento de grupo mais intenso do # berlin42united, a maioria dos corredores vai largar às 9h20 (horário da Alemanha) no domingo.

App para androide: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quevita.viRACEBerlin

App para IOS: https://apps.apple.com/us/app/id1527997939