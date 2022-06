Quatro novos modelos de tênis para performance chegam ao Brasil

Segura o cartão de crédito na carteira, quatro novidades em tênis para corrida de rua chegaram nos sites e lojas físicas: Nike Air Zoom Pegasus 39, Mizuno Wave Aero 20+R e a linha METASPEED da Asics, com SKY+ e METASPEED™ EDGE+. Esses dois últimos já contamos aqui no blog em abril, quando Eilish McColgan quebou de recorde britânico dos 5km, no lançamento em Málaga (Espanha), com o tempo de 14:45. Os quatro estão à venda no Brasil, preços entre R$ 899,99 e R$ 1.899,99, nos e-commerces oficiais e lojas parceiras, físicas e virtuais.

NIKE AIR ZOOM PEGASUS 39 – o tênis de corrida mais tradicional da Nike, o Air Zoom Pegasus 39 (R$ 899,99), chegou a 39ª edição. Entre as mudanças, está o acréscimo da cápsula de ar no calcanhar. Assim, a tradicional cápsula do antepé e a nova trabalham em conjunto para criar uma transição suave, enérgica e uma corrida mais rápida na transição da passada. A atualização ganhou acolchoamento extra na língua e no colarinho, para ajudar a manter os pés confortáveis. E no cabedal, adição de malhas mais fortes e flexíveis visando mais respirabilidade. O solado também foi repaginado, com ranhuras flexíveis que trazem a sensação dos pés não estarem apertados e sem zona de contato. Os cadarços incorporam uma faixa de ajuste que modera a pressão juntamente com a tecnologia Flywire para manter seus pés firmemente presos quilômetro após quilômetro. O Fitband modera a pressão dos cordões ao longo do meio do pé, para que se sinta seguro, mas não trancado, pronto a reagir em qualquer estágio da corrida. A forma do calcanhar foi desenhada para otimizar a transição, ajudando a passar facilmente do calcanhar até a ponta dos pés. Peso: 272g (Tamanho 42 Masculino) e Drop: 10mm (27.2 mm no calcanhar / 17.2 mm no antepé). E Peso: 231g (Tamanho 37,5 feminino) e Drop: 9.6mm (27.2 mm no calcanhar / 16.6 mm no antepé).

MIZUNO WAVE AERO 20+ R – o novo modelo da marca japonesa, Wave Aero 20+ R (R$ 999,99) conta com tecnologia Mizuno Enerzy Lite na entressola, que proporciona leveza e alto retorno de energia combinada com a tecnologia Mizuno Wave, na versão Placa de Nylon reforçada de Fibra de Vidro em toda a extensão do solado, diferencial esse que garante mais resposta, maior estabilidade sem comprometer o amortecimento. Aliás, a marca japonesa é a únida das grandes que ainda não lançou seu modelo com placa de carbono. A parte frontal do solado do calçado contém a tecnologia G3, composto de PU com um design que deixa a pisada mais suave. O taco traseiro tem a tecnologia X10, uma mistura de borracha com carbono, que garante assim como o G3 mais durabilidade e aderência. O cabedal é feito em uma peça só, no formato “bootie” com a tecnologia Smooth Strech Woven, tecido com elastano que tem a medida certa para gerar conforto e estabilidade aos pés durante a corrida. Unissex – Peso: 250g (o peso do produto varia de acordo com a numeração) e Drop: 8mm.

ASICS METASPEED™ SKY+ – desenhado para auxiliar corredores do tipo STRIDE (quem dá o uma passada mais longa quando começa a aumentar a velocidade, aumentando também consideravelmente a distância da passada); o METASPEED™ SKY+ (R$ 1.899,99) possui tecnologia energética FF BLAST™ TURBO, localizada na entressola, além de uma placa de carbono propulsora, precisamente aplicada para um maior ganho de retorno no movimento. Os atletas que usam este modelo conseguem reter mais energia enquanto mantêm seu ritmo durante as fases finais da corrida. Segundo a marca, o modelo aumenta a economia do tempo gasto na corrida em mais de 2% ao ser comparado com outros modelos tradicionais de corrida da ASICS. Unissex

ASICS METASPEED™ EDGE+ – pensado para ajudar corredores do tipo CADÊNCIA, que são os que apresentam passadas menores, porém com ritmo mais rápido, aumentando a distância percorrida enquanto permite um controle mais simples durante as corridas. Atletas que escolhem o METASPEED™ EDGE+ (R$ 1.899,99) experimentam uma rápida sensação de conforto e estabilidade sob os pés, devido à espuma energética da entressola e a placa de carbono que gera propulsão, aplicada para um movimento de ciclo da passada mais eficiente, permitindo que a passada seja alongada e conserve energia, enquanto controla o ritmo da corrida. Os novos modelos da série METASPEED™+ foram desenvolvidos e testados com alguns dos maiores atletas de alta performance do mundo, dentre eles os brasileiros Ederson Vilela, corredor de longa distância e medalhista de ouro nos 10.000m dos jogos Pan-Americanos de 2019; Jeisson Suarez, maratonista colombiano multicampeão que teve o seu personal best (melhor tempo pessoal) em no Summit em Málaga; e a maratonista Valdilene dos Santos, únicos atletas do Brasil a receberem em primeira mão o novo modelo. Unissex