“Quero melhorar em tudo, sempre”

Esta célebre frase de Ayrton Senna deve ter incentivado os 6.400 corredores que participaram da 13ª Maratona de Revezamento Ayrton Senna Racing Day, realizada no autódromo José Carlos Pace (Interlagos) no último domingo (4/9). Eu era um deles. Pela segunda vez participei dessa prova que tem como principais vilões o sol e as ladeiras. O primeiro deles felizmente não deu o ar da graça desta vez.

É muito bacana poder participar de uma prova com um intervalo tão grande de tempo. Participei da quarta edição, em 2007, e agora da 13ª em 206. A emoção é a mesma, só que compartilhada com muito mais gente. E também com muito mais locais para selfies, coisa que não existia há quase dez anos. E havia uma grata surpresa no kit, uma pulseira #nopulsodobrasil. Baixei o aplicativo em casa e foquei no capacete da pulseira e surgiu a voz do piloto, com desenhos tipo grafite. Bem legal. Ela foi criada para motivar nossos atletas olímpicos, mesmos os que nunca viram Senna correr, seriam feitas duas mil delas, mas tiveram que fazer mais 30 mil, dado o sucesso do produto.

É uma ação criada pela J. Walter Thompson, em parceria com o estúdio de animação Le Cube. Segundo o diretor de criação Gustavo Soares, o objetivo foi levar aos atletas a emoção e o orgulho que o Ayrton Senna sempre teve de ser brasileiro e de disputar algo pelo seu país. Ele acrescenta que além dos valores que moviam Senna, impressos na parte de dentro da pulseira, o amuleto traz também uma mensagem única do piloto, que somente na oitava tentativa realizou o sonho de vencer em casa. Com certeza, é um troféu e tanto para todos que participaram da prova.

No local da corrida, tudo lembra o ídolo. Ainda mais para aqueles como eu que torceram por Senna nos GPs Brasil. Tem a mascote do Senninha, a exposição dos capacetes do piloto. “É sempre emocionante poder proporcionar aos fãs do nosso campeão esse evento tão especial, que é a Maratona de Revezamento Ayrton Senna Racing Day. Com muito orgulho, e o apoio fundamental dos nossos parceiros, chegamos à 13.ª edição, e sentimos na expressão de cada um dos atletas e visitantes no Autódromo de Interlagos a alegria de estarem presentes nessa prova que já é tradição no calendário de corridas do Brasil. O melhor de tudo isso é que parte do valor arrecadado com as inscrições é destinada à educação pública do País, por meio do trabalho do Instituto Ayrton Senna. É um evento que reúne, saúde, bem-estar, entretenimento, benefício social e que resgata os valores do nosso eterno campeão Ayrton Senna. Esperamos fazer ainda melhor nos próximos anos”, explica Paola Santilli, gerente de Eventos e Promoções do Instituto Ayrton Senna.

O tema deste ano foi o tricampeonato de Ayrton Senna na Fórmula 1, conquistado há 25 anos. A prova celebra o auge da carreira de Ayrton Senna, em 1991, quando ele defendia as cores vermelha e branca da McLaren, e tinha como maior adversário da temporada Nigel Mansell, da Williams. O tricampeonato foi conquistado com sete vitórias ao longo da temporada, entre elas a primeira do piloto em Interlagos. O título, definido no Japão, foi garantido por Ayrton com 24 pontos de vantagem sobre o piloto britânico. Por isso a camiseta da prova era nessas cores.

No feminino venceram: São Paulo FC (dupla), Glaucio Campos Assessoria (quarteto) e Ju Veras Assessoria (octeto). E no masculino: Assessoria Solaris (dupla), Corredores da Zona Norte (quarteto) e José Ferreira Assessoria Esportiva (octeto). #corridaparatodos

Vamos a nossa avaliação abaixo de seis tópicos da corrida, já que sempre dá para melhorar. Pontuamos de 0 a 5. Na nossa avaliação a Ayrton Senna Racing Day ficou com média: 3,66. Quem participou fique à vontade para pontuar nos comentários.

Estacionamento – chegar ao autódromo foi um verdadeiro desafio. Demorei 30 minutos para entrar com meu carro (3 quadras!!) e mais 20 minutos para estacionar dentro do autódromo. Ou seja, era a primeira da minha equipe e larguei assim que Vanderlei Cordeiro de Lima cruzou a linha de chegada… Não havia staff para ajudar os motoristas, explicar onde era para estacionar o carro, cada um que se virasse. Da próxima vez vou de táxi, ou vou me programar para chegar ao local no mínimo com uma hora de antecedência. Em 2007 não tive problemas para ir de carro muito menos estacionar, e olha que levei comigo meu filho que à época tinha 1 ano. O local do estacionamento deste ano também foi diferente, do lado esquerdo. Em 2007 estacionei no lado direito. Nota 2.

Largada e Revezamento – larguei atrasadona, não fui a única, mas tive a colaboração do pessoal da organização para abrir a grade. O problema foi na chegada para encontrar o parceiro para revezar. E esse tempo de procura vai contando no total do seu colega e da equipe toda. Uma multidão de corredores e ninguém para organizar a bagunça, caos total. Este ano as trocas não foram dentro dos boxes, uma pena. Com corri em duas equipes – fui a última da segunda – combinamos de trocar em frente ao boxe 13, ficou bem mais fácil. Nota 3.

Trajeto – o percurso muito técnico, mas emocionante, ainda mais ouvindo o barulho dos motores dos karts no kartódromo ao lado. É muito bacana ver tantos amadores encarando as ladeiras e descidas do circuito, que acaba em subida – bem íngreme. Nota 5

Hidratação – Os pontos de hidratação foram suficientes e também havia um posto de Gatorade com sachê, que estava gelado. Na quarta edição, em 2007, a água era em garrafinha super gelada, desta vez foram os copinhos convencionais. Nota 4

Banheiros – os químicos estavam em estado de miséria, mas havia os da arquibancada, limpos. Nota 3

Kit – veio a camiseta do revezamento, uma viseira e a pulseira – além de vários mimos, dentro da gym sac. O bacana que parte do dinheiro da inscrição vai para os programas educacionais do Instituto Ayrton Senna. A medalha é bem bonita. Nota 5