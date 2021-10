Quilometragem da Running World Cup será revertida em vacinas contra a poliomielite

O nome desta corrida virtual é poderoso: Running World Cup. E seu propósito também. Com patrocínio do Grupo Vitality, esta corrida virtual global tem por objetivo arrecadar doações em vacinas contra a poliomielite para crianças atendidas pela Unicef (Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância). A corrida é domingo, dia 10 de outubro, e a inscrição é gratuita. Os capitães brasileiros são a influencer Debs Aquino e o triatleta Thiago Vinhal. Eles têm como missão motivar os participantes brasileiros a correrem e atingirem as metas, para que o país chegue à final – a competição terá uma espécie de eliminatórias entre os países. Como embaixador mundial da Vitality, a competição conta com o lendário velocista e campeão olímpico Usain Bolt (oito ouros), também capitão da Jamaica.

Na competição virtual, além dos quilômetros percorridos serem convertidos nessas doações, no mínimo 3km em 30 minutos, os corredores representam o próprio país em uma corrida virtual com participantes do mundo inteiro. Na disputa entre países, o Brasil já avançou para as semifinais do evento, que reúne cerca de 400 mil corredores e mais de 230 países. A inscrição é gratuita, via APP exclusivo do evento, e todas as informações estão disponíveis no site: https://www.vitalitybrasil.com/running-world-cup

“É um privilégio participar de uma corrida com uma causa tão nobre, que é erradicação da poliomielite no mundo. O esporte sempre me conectou às causas sociais e estar envolvido em um trabalho como esse é motivo de muito orgulho. Nesta segunda fase, queremos arrecadar ainda mais vacinas com as corridas e celebrar a participação do Brasil como um dos 16 países que mais correu contra a pólio”, afirma o triatleta Thiago Vinhal.

Vivian Muniz, diretora da Wellness Brasil, responsável pela operação da Vitality no Brasil, explica que estimular ações que visam a qualidade de vida e o bem-estar pessoal está no DNA do programa Vitality. “Agora, com essa iniciativa global, poder contribuir com uma causa social da Unicef, como a distribuição de vacinas contra a poliomielite, é motivo de muito orgulho e satisfação para todos que aderiram ao movimento Vitality. Ao praticar exercícios físicos, vamos contribuir com as crianças mais necessitadas pelo mundo. É algo gratificante”, ressalta Vivian.

Qualquer pessoa, com idade superior a 13 anos, sendo membro ou não do programa Vitality, pode engajar na causa, sozinho ou com os amigos, representando o seu país na competição e ainda contribuindo para a doação. Semanalmente, o app do evento vai apresentar uma meta individualizada, de acordo com o seu nível de atividade física. Para ganhar pontos e atingir a meta é necessário completar uma corrida elegível à competição, somando 3 km na semana, em no máximo 30 minutos, ou correndo uma distância superior a 3 km com um ritmo médio de 6 km/h. Cumprindo com qualquer uma dessas metas, o atleta irá contribuir com uma vacina infantil contra a poliomielite.

Os participantes dos países que não passaram para as semifinais poderão continuar correndo para acumular pontos, fazendo as doações individualmente para a Unicef e melhorando sua saúde mental e física. A final da competição ocorrerá entre os dias 5 e 10 de outubro, somente entre os países que mais pontuaram e, consequentemente, arrecadaram o maior número de vacinas. O país campeão será aquele que computar o maior número de quilômetros corridos. Bora calçar o tênis e se engajar nesse movimento mundial do bem!

COMO PARTICIOPAR