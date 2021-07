Racer Carbon: o tênis com placa de carbono Made in Brazil

A marca esportiva FILA tem investido pesado em corrida de rua e performance, e para a nossa sorte, com produtos fabricados aqui mesmo na nossa terra, testados por nossos atletas. Nesta quarta-feira, 7 de julho, começa a pré-venda no site da marca do modelo Racer Carbon FILA (R$ 799,90), um calçado esportivo extremamente leve e confortável, com placa de carbono na entressola da categoria running alta performance. Segundo a marca, o modelo é 100% brasileiro, o mais veloz da história da FILA e vai ser exportado para Coreia do Sul e outros países, inclusive EUA.

As pesquisas para este projeto, que exigiu dois anos de estudos, foram desenvolvidas no Dass Creation Center (RS). Foram produzidos 14 protótipos, testados por 33 atletas, inclusive a triatleta Luísa Baptista que vai calçar o modelo nos Jogos Olímpicos. Mais 70 horas de testes no laboratório de biomecânica do Grupo Dass. O Racer Carbon traz a tecnologia exclusiva Speed Tech Carbon, que faz dele um dos calçados mais leves com placa de carbono produzido no mercado nacional, com apenas 215 gramas no tamanho 40, garantindo velocidade e propulsão aos corredores, sejam eles profissionais ou amadores. Ganhei um de presente de aniversário, o 36 feminino pesa apenas 167g! Dei uma volta no quarteirão hoje cedo com ele. Macio na medida certa, o tênis tem um formato que te impulsiona para frente, favorecendo o trabalho do tornozelo impulsionando da tíbia. O amortecimento de resposta é surpreendente, dá sensação de pular sobre um trampolim. Gostei muito do contraforte, ele tem uma espuma adicional para não ralar o tornozelo durante a corrida. O material do cabedal é sintético, uma tela, e transparente. E costuras só há ao redor do colarinho e no início do ilhós.

Segundo informações da FILA, a placa de carbono é uma evolução da placa Speed Tech, produzida em nylon. Ela é muito mais rígida e potencializa a força do atleta a cada passada. A evolução também é percebida em outras áreas, como na entressola, que traz espuma de uma densidade superior, mais responsiva e que não perde as propriedades conforme o uso. O encaixe da placa de carbono com o enchimento do solado e da entressola é feito em um processo fusionado, que traz o melhor resultado biomecânico, fazendo do Racer Carbon o tênis ideal para treinos ritmados de velocidade e, claro, para competições. Quem já gostou do FILA Racer Silva, vai adorar ainda mais este modelo.

Além da placa de carbono, outra característica marcante do produto é a silhueta, principalmente de médio pé para frente, que gera uma espécie de alavanca, proporcionando mais energia e propulsão para o corredor. A forma média estreita é a ideal para os corredores que estão buscando toda entrega que o calçado pode dar com a resposta a cada passada. Do KR5, lançamento anterior de running da marca, o Racer Carbon traz a tecnologia Evergrip: pontos de borracha encaixados estrategicamente na sola, onde existe um maior atrito do pé com o solo e, consequentemente, um maior desgaste. O recurso proporciona grip e tração superior em superfícies secas ou molhadas.

O cabedal foi desenvolvido com uma tela leve em nylon com poliester), altamente tecnológica e respirável. Todas as peças são unificadas por um processo fusionado, promovendo conforto e, principalmente, ajuste no calce. A lingueta possui formato anatômico, trazendo angulação pro tendão tibial anterior, além de um toque muito macio. Outro detalhe pensado na performance: duplo passador auxiliando que a lingueta não se movimente durante a corrida e ainda auxilie no processo de amarração. No contraforte, o modelo traz clipes anatômicos promovendo segurança no calce, e diminuindo contato com o tendão calcâneo. No colarinho, o suede aplicado garante maciez e conforto.

Avaliado no FILA Lab ( laboratório de biomecânica), o Racer Carbon foi testado diversas vezes para entregar a melhor funcionalidade da tecnologia. “Trabalhamos por mais de dois anos no desenvolvimento desse modelo. O critério de seleção dos corredores que participaram das baterias de testes biomecânicos foi o mais elevado da história da marca, pautados principalmente pelos estudos científicos sobre a tecnologia de placas de carbono. O nosso compromisso e diretriz estratégica é consolidar a FILA como marca esportiva que entrega performance. Por este motivo, seguimos investindo no desenvolvimento e lançamento de produtos que atendam os corredores mais exigentes”, explica Jonas Rocha, gerente de produto de performance FILA Brasil. E com certeza a marca promete surpreender em breve, já que acaba de firmar parceria estratégica para desenvolvimento de produtos com a Care Club, um inovador centro multidisciplinar que reúne os melhores médicos do esporte, ortopedistas, físios, nutris e treinadores em um ambiente com infraestrutura de academia e spa, onde é atendida boa parte dos atletas da seleção brasileira de natação e do triatlo.

A pré-venda do Racer Carbon vai até 15 de julho, com exclusividade no site Fila.com. A partir de 16 de julho estará disponível nos principais players e pro shop do país.

SERVIÇO

Masculino: Tam: 37 ao 44

Cores: BRANCO / AZUL /VERMELHO

Feminino: Tam: 33 ao 40

Cores: BRANCO / MARINHO /CORAL

Especificações:

Tamanho 40: 215 gramas

Tamanho 36: 172 gramas

Drop: 6mm

Altura calcanhar: 32mm

Altura antepé: 26mm