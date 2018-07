Reabertas as inscrições para a Maratona do Rio

Seja rápido no clique, vão disponibilizar lote único doado da cota dos patrocinadores a partir das 14 horas desta sexta-feira (26/05). Clique aqui para se inscrever. Confira no blog Corrida Para Todos esta e mais nove novidades do mundo running.

A 22 dias da largada, a organização da Maratona do Rio 2017 vai disponibilizar um lote único que conseguiu junto aos patrocinadores, da cota que seria inicialmente destinado para convidados. As inscrições acabaram no ano passado em tempo recorde e são esperadas 33 mil pessoas, que vão correr de 6k a 42km em 18 de junho. A Maratona Caixa da Cidade do Rio de Janeiro terá a largada dos seus 42km na Praça do Pontal do Tim Maia, no Recreio dos Bandeirantes, passando pelas praias do Recreio, Reserva, Barra da Tijuca, São Conrado, Leblon, Ipanema, Copacabana, Botafogo e chegando no Aterro do Flamengo.

Indomit Bombinhas

Dia 19 de agosto vai rolar a nona edição da Vila do Farol INDOMIT Bombinhas. São 42k por trilhas em montanhas e praias. E tem novidade boa por aí. A Bombinhas Runners, organizadora do evento, referência na América do Sul por reunir alguns dos melhores atletas da modalidade do Brasil e do exterior, está lançando +INDOMIT 42k, que premiará, com uma medalha exclusiva e um voucher na loja INDOMIT no valor de R$100, os maratonistas que conseguirem superar seu recorde pessoal obtido em etapas anteriores da prova. Há modalidades solo, em duplas, de 12 km e kids. Clique aqui para se inscrever.

SOS Oceanos

Para marcar o Dia Mundial dos Oceanos (8 de junho) e como forma de conscientização sobre o problema do lixo, a adidas e a Parley acabam de divulgar sua nova corrida. É a Run for the Oceans, uma corrida virtual que será realizada entre 5 e 11 de junho. Basta se inscrever online clicando aqui – é grátis – e correr durante a semana da prova usando o app Runtastic Cardio. Durante a corrida, o participante vai poder ouvir o Story Run e aprender sobre o delicado ecossistema do oceano e descobrir como pode fazer parte da solução. “Nossos esforços não vão parar em produtos (adidas só usa plástico reciclado)– queremos criar um movimento global que nos ajudará a salvar os oceanos dessa ameaça que é o lixo plástico. Nós acreditamos que o esporte tem poder de mudar vidas e com a Run for the Oceans nós usamos esse poder para inspirar ações. Isso é sobre comunidade e participação pelo esporte, mas mais do que isso, nós criamos uma plataforma que dá a atleta ao redor do mundo a oportunidade de se envolver pela causa, nos ajudando a cumprir nossa promessa”, afirma Eric Liedtke, membro do Conselho Executivo da adidas AG e Global Brands.

Treino na Fazenda

Comunidade de corredores de Jundiaí organiza em 11 de junho, às 7h30, treino na Fazenda JapiaPesca. Quem quiser pode levar a família também que terá caminhada e café da manhã reforçado no final. O treino é de 6km com bastante subida. Valor R$ 37 por pessoa – crianças entre 8 e 12 pagam R$ 25). Maiores informações pelo whastapp (11) 98158-9295.

Corrida de Prevenção à Cegueira

Neste domingo será realizada em Aracaju a quinta edição desta prova que tem por objetivo divulgar como é feita a prevenção à cegueira. Segundo relatório recente da Organização Mundial da Saúde (OMS), 50% da população brasileira necessitam de correções visuais. A largada será dia 28 de maio, a partir das 7h, no bairro do Jardins, na capital sergipana. A corrida contará com três percursos, de 2,5km, 5km e 10km, e quatro categorias: masculina, feminina, comunidade médica oftalmológica e portadores de necessidades especiais (PNE). Patrocina a prova a GrandVision by Fototica,

Décimo ano

Confirmada da 10ª edição da Caminhada e Corrida 5k BRF. Vão ser nove etapas ao longo do ano e será realizada em cinco Estados (Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais). Os participantes podem caminhar ou correr, cumprindo o percurso de cinco quilômetros. Abre o circuito a corrida em Nova Mutum (MG), em 2 de julho, inscrições até 19 de junho.

Atenção organizadores

A Petrobras vai patrocinar um circuito nacional de corrida de rua e avisa que está recebendo projetos até 16 de junho. O circuito precisa passar por quatro regiões, das cinco do Brasil, e de quatro a cinco etapas, a primeira ainda este ano – em municípios com mais de 800 mil habitantes. Pedem formato inovador. Estou vendendo ideias – rsrsrsr. Mandar projeto por e-mail para patrocinios@petrobras.com.br .

Pisante novo da Reebok

Acaba de ser lançado o Reebok Floatride Run (R$ 699,99). Durante a fase de desenvolvimento ao longo do ano passado, 300 corredores testaram o Floatride por aproximadamente 24 mil km. Para a maioria dos testadores o tênis representa o ideal em amortecimento e leveza, propiciando uma experiência única. O modelo masculino número x pesa y. O nome do produto é o mesmo nome da espuma desenvolvida pela marca para o amortecimento de resposta rápida. O cabedal traz a tecnologia UltraKnit, sem costura e bem ventilada. O tênis pesa apenas 233g no número 41 masculino.

Óculos para triatlo

Neste fim de semana no Iron Man de Floripa a Oakley vai lançar no Brasil o Stride. É o óculos da família EV Zero. No tamanho ideal para um ajuste confortável em rostos pequenos e médios, a armação mais leve (apenas 23g!) da Oakley oferece os melhores óculos de sol para todos os esportes. Preço R$ 590

Nestlé= Integral

Esta semana a chef Helena Rizzo mostrou ao vivo em cores como são feitos os cereais da Nestlé. Sua auxiliar foi a apresentadora Fernanda Rodrigues. Desde o ano passado a marca usa ingredientes integrais na sua receita, comprados aqui mesmo no Brasil, tornando os matinais mais saudáveis. Além disso reduziram drasticamente a quantidade de açúcar. As mamães corredoras agradecem.