Recorde mundial de corrida em uma hora é quebrado em Bruxelas

Noite de recorde duplo na Wanda Diamond League, no Estádio Rei Baudouin, em Bruxelas, na noite desta sexta-feira, 4 de setembro. Os atletas Mo Farah (Inglaterra) e Sifan Hassan (Holanda) estabeleceram as novas marcar mundiais de corrida em pista durante uma hora.

No masculino, a distância anterior era de Haile Gebrselassie, que havia corrido 21.285m, em 2007. Mo Farrah triunfou correndo 21,330m em 60 minutos. Vale lembrar que a maioria dos corredores de rua amadores corre por volta de 10 km nesse mesmo tempo. A 15 minutos antes do final da prova, a imagem de Gebrselassie foi mostrada em forma virtual correndo ao lado de Mo Farah. Nos cinco minutos finais, Bashir Abdi assumiu a liderança, mas Mo Farah reassumiu no final. E locutor disparou: “O recorde mundial é seu, Mo!”

Sifan, a nova recordista feminina, correu 18.930 metros. A marca anterior era de 18.517 metros estabelecida por Som Dire, da Etiópia, em 2008. Foi uma disputa e tanto com a atual recordista mundial da maratona Brigid Kosgei (KEN), que acabou sendo desclassificada no final da competição.