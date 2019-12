Recorde mundial dos 10k vale 40 mil euros

Neste sábado (1º/12) no trajeto de 10km da Maratona de Valencia (Espanha), o jovem fundista Joshua Cheptegei (Uganda), de 23 anos, baixou 6 segundos o recorde mundial desta distância em corrida de rua (asfalto), cruzando a linha de chegada com o tempo de 26:38. Mais um Nike boy a fazer a diferença em 2019. Com esse recorde Joshua voltou com 40 mil euros na bagagem. Aqui no Brasil, a premiação máxima chega aos 30 mil reais, infinitamente menor. #recordemundial #maratonadevalencia #corridaderua #BlogCorridaParaTodos #worldrecord

Esta foi a última edição da 10K Valencia Trinidad Alfonso, que rola junto com a maratona, e era o desafio do atro de Uganda quebrar esse recorde, até o faixa da linha de chegada foi preparada para isso. “Sabia que Valência seria uma corrida muito rápida, talvez uma das mais rápidas do mundo, mas conseguir concretizar o que planejamos é realmente especial. Este foi meu ano”, disse o campeão para a assessoria de imprensa da prova. O recorde anterior era do queniano Leonard Komon (Utrecht – 2010).

Este foi o segundo recorde mundial desse pra lá de promissor fundista. No ano passado ele estabeleceu a nova marca para os 15km, distância menos comum – como da nossa São Silvestre que muita gente ainda insiste de chamar de maratona… O recorde anterior foi na Seven Hills Run, em Nijmegen (Países Baixos) com a marca de 41:05. Por mera coincidência, a marca anterior era de Komon também. Além disso, Joshua venceu o campeonato Mundial de Cross Country e os 10 mil metros (pista) do Mundial em Doha.

Detalhe importante, Cheptegei faz parte da equipe NN Running Team, a mesma do melhor maratonista do mundo, o Eliud Kipchoge. E em Tóquio, Joshua será o principal oponente de Mo Farah (campeão inglês) que acaba de confirmar sua participação. O recorde mundial dos 10 mil metros em pista é de Kenenisa Bekele (26:17:53 – Bélgica/2005). E a Maratona de Valencia, apesar de não ser uma das seis Majors, é selo Ouro da IAAF, ou seja, de primeira. A 10K é selo prata e não será mais realizada.

Confira vídeo da vitória de Joshua