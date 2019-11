Rede social apoia time de esportistas brasileiros

Hoje em dia todo mundo que corre, pedala ou faz triatlo já ouviu falar ou usa o Strava, maior app de treinos e rede social de participação esportiva do mundo com 47 milhões de usuários. Com sede em São Francisco (EUA), os brasileiros são o segundo país em número de usuários, com 5 milhões de pessoas perdendo apenas dos norte-americanos. Talvez esse índice tenha impulsionado esta ação de lançar um Time Strava com 19 esportistas. Tem gente profissional, como o triatleta Thiago Vinhal, e amadores cascas grossas, como a maratonista sub 3 Babi Beluco. #Strava #TimeStrava #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

A apresentação dos integrantes foi feita em um evento recheado de surpresas – que teve desde um bate-papo com o tema ‘finish strong’ (termine forte, em tradução livre), quando todos exaltaram um marco na vida deles neste ano a uma ‘minicompetição’ de triatlo. Tudo isso aconteceu dentro do circuito do Parque dos Esportes da Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo.

A marca mandou bem: Babi Beluco, Bruno Vicari, Gisela Saback, Guilherme Guido, Kamis Pontes, Larissa Gargaro, Luciana Haddad, Luiza Cravo, Mari Brugger, Maria Rocha, Nilo Conttini, Paula Ponte, Pippo Garnero, Rafael Passos, Rafa Turtera, Rodrigo Lobo, Tati Santin, Thiago Pontes e Thiago Vinhal.

Mas que vantagem Maria leva? Bom, durante um ano o Strava vai apoiar esses 19 esportistas em seus treinos e provas, estudando caso a caso. Pode ser hospedagem, passagens aéreas, inscrições, treinos etc. O que será igual pra todos eles é um ano free do plano Summit do app.

“É claro que atletas do nível deles já estão de olho nas provas de 2020, mas a gente fez questão de valorizar esse momento ‘finish strong’, porque precisamos olhar para trás e comemorar nossas conquistas. Cada um sabe o que passou para chegar aonde chegou e não estou falando de pódios ou melhores marcas pessoais, mas só em completar uma maratona ou um Iron é um grande feito”, destacou Rosana Fortes, Country Manager do Strava no Brasil. Aliás, parabéns a Strava por contratar a Rosana, que é uma excelente profissional e domina o universo running como poucos por aqui. Rosana trabalhou mais de uma década na Nike, onde realmente fez a diferença.

No lançamento já rolou uma competição. Eles nadaram 500m no lago, na sequência pedalaram 3,5km e correram mais 3,5km. Além disso, houve um desafio num trecho de 500m de subida, no melhor estilo uphill, onde foram coroados um KOM (King of Mountain) e uma QOM (Queen of Mountain). Todos os resultados foram monitorados pelo Clube Strava com segmentos inéditos criados por Roy Siqueira, desenhista do circuito. Essa iniciativa ficará de legado para quem quiser treinar e também para futuras competições na região.

“Estamos muito felizes em poder reunir esse time de esportistas apaixonados pelo que fazem para trocar ideias e incentivar à prática esportiva. Eles são exemplos de como o esporte pode e deve fazer parte da nossa vida, seja o indivíduo um atleta profissional ou amador”, comenta Rosana Fortes.

