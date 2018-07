Rei e Rainha do Mar pela primeira vez em Floripa e Fortaleza

Há sete anos o Circuito Rei e Rainha do Mar é realizado no Rio de Janeiro e acaba de ganhar uma versão itinerante. Vai para as capitais de Santa Catarina e Ceará. Florianópolis recebe o evento no dia 25 de outubro, em Jurerê Internacional; e Fortaleza, dia 22 de novembro na Praia de Iracema.

As duas edições do Rei e Rainha do Mar Itinerante serão completas, com todas as provas do circuito acontecendo: Beach Run (5 km de corrida), Sprint (1 km de natação), Classic (2 km de natação), Beach Biathlon, (1 km natação + 2,5 corrida), SUP Fun Race (4 km e 8km de stand up paddle) e a desafiadora Challenge (4 km de natação). As vagas serão limitadas a 1.850 atletas e as inscrições vão até dia 21 de outubro ou até as mesmas esgotarem. As inscrições já estão abertas para etapa de Florianópolis. Os interessados podem garantir a sua vaga através do sitewww.reierainhadomar.com.br. As vagas são limitadas.

Florianópolis e Fortaleza foram escolhidas por serem cidades acostumadas a receber grandes eventos esportivos. Mas há também outro fator, a organização do Rei e Rainha do Mar identificou que muitos atletas saem dessas capitais para participar do evento no Rio. Agora eles poderão enfrentar a aventura “em casa”.

O Circuito Rei e Rainha do Mar 2015 terá cinco etapas no total. A primeira aconteceu em março e a segunda no domingo, dia 27 de setembro. Após as etapas de Florianópolis e Fortaleza, o festival encerra a temporada em dezembro, retornando à Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, nos dias 12 e 13/12. Ainda duas etapas do Circuito Rei e Rainha do Mar estão previstas para o primeiro semestre de 2016. Em 2015, o circuito passou a fazer parte de outra série reconhecida mundialmente: Global Swim Series. A chancela da GSS caracteriza o Rei e Rainha do Mar como um evento seguro, divertido e competitivo para nadadores de diferentes níveis e países.

As etapas do Circuito Rei e Rainha do Mar no Rio de Janeiro contam com o patrocínio da Light e da Piraquê. As etapas de fora, Fortaleza e Florianópolis, contam com o apoio do Premmia, programa de pontos da Petrobras, além da Lei Federal de Incentivo ao Esporte.

