Rei e Rainha do Mar terá transmissão ao vivo de Búzios

Tudo pronto para a etapa de Búzios do Circuito Enel Rei e Rainha do Mar programado para este fim de semana. Uma boa notícia neste ano pontuado por cancelamentos devido à pandemia do coronavírus. O maior e mais tradicional festival de águas abertas e esportes de praia do Brasil, terá transmissão ao vivo no domingo (8 de novembro) direto do RRM Channel, no Youtube, a partir de 6h45.

O evento, que traz disputas para todos os níveis e diferentes idades, inclui corrida na areia e trilha, provas de natação no mar, biathlon (que combina as duas modalidades), PCD e kids. A produção e realização é da Effect Sport, com patrocínio da Enel Distribuição Rio e Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro.

Até 6 de novembro, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde de Búzios sobre coronavírus, foram registradas dez mortes e 657 casos, mas o número está em elevação. Para a realização da prova, foi necessário obedecer um rígido protocolo de segurança, veja vídeo abaixo. E na segunda-feira, 9/11, terá início a testagem em massa nessa cidade do litoral norte fluminense.

Link para a transmissão: https://www.youtube.com/channel/UCMkAUnjvfBR24anKh8QaGpw

Serviço:

RRM BÚZIOS: 7 E 8 DE NOVEMBRO 2020

7 DE NOVEMBRO

HORÁRIO DE LARGADA: a partir das 7h

LOCAL: Praia do Canto – Praia Rasa, junto à Marina do Hotel Aretê

TRAVESSIA SUPER CHALLENGE 10K

8 DE NOVEMBRO

HORÁRIO DAS LARGADAS: a partir das 7h

LOCAL: Praia da Ferradura

CORRIDA

Beach Run 2 km

Beach Run 4 km

Beach & Trail Run 8 km

NATAÇÃO + CORRIDA

Beach Biathlon (1 k de natação + 2 km de corrida na areia)

NATAÇÃO NO MAR

Open 500 m

Sprint 1 k

Classic 2 k

Challenge 4 k

PROVAS KIDS

Kids Swim (9, 10 e 11 anos – 200 m; 12 e 13 anos – 400 m)

Kids Run (3 e 4 anos – 50 m; 5 a 7 anos – 100 m; 8 a 10 anos – 300 m; 11 a 13 anos – 600 m)

Confira abaixo os protocolos de segurança adotados: