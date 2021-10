Retiro de rejuvenescimento celular só para mulheres

Tudo que a maioria das mulheres deseja: envelhecer plena e com saúde. Pensando nisso, Roberta Quinn, fisioterapia esportiva e ortopédica do Método Gyrotonic, trouxe para o Brasil a prática do rejuvenescimento celular do método Gyrotonic, com foco na saúde da mulher. Não é nenhum tipo de elixir da longevidade ou dieta espartana, mas um intensão desse método holístico para turbinar a pélvis. Serão três dias, entre 5 e 7 de novembro, em uma pousada no Vale do Matutu, em Aiuruoca (MG), divisa com o Parque Estadual da Serra do Papagaio, uma área rica em água, com dezenas de cachoeiras e corredeiras. As vagas são limitadas, será seguido protocolo de segurança sanitária e não é necessário condicionamento físico especial.

Apenas um parênteses, o Método Gyrotonic foi desenvolvido na década de 1970 pelo ex-bailarino principal do Balé de Nova York Juliu Horvath. que já foi tema de alguns posts aqui no blog. E foi com ele, que em 2016 Roberta teve a oportunidade de fazer a instrução de rejuvenescimento celular na Alemanha. “É uma combinação de movimentos nos quais você integra o seu corpo e as suas energias com a natureza. E há vários tipos, há Gyrotonic para rejuvenescimento celular é um deles, como há também para corredores, para tenistas, para câncer de mama, para reabilitação da escoliose, para lesões da cintura escapular e da cintura pélvica. E fiz o último curso que Horvath ministrou de Rejuvenescimento Celular, realizado na Floresta Negra”, observa Roberta. Após a conclusão do curso, ela se deu conta que esse aprendizado deveria ser propagado.

Roberta trouxe essa novidade ao Brasil e já fez quatro retiros de Rejuvenescimento Celular: um em Arraial D’Ajuda (BA), dois em Búzios (RJ), um em São Paulo. Este será o quinto, o primeiro desde a pandemia. A prática, a princípio, pode ser feita por homens e mulheres, mas como 90% dos atendimentos de Roberta são com mulheres, ela resolveu abrir vagas só para elas. “Quando pensamos em mulheres pensamos em pelve, na saúde da cintura pélvica. É a pélvis que sustenta todo o seu esqueleto, por isso os músculos pélvicos tem que estar ativados, para aguentar essa pressão toda. Ativado significa cumprir o seu papel, o de rejuvenescimento celular do corpo, pois o rejuvenescimento começa pela pelve. Uma pelve saudável é uma mulher saudável, com alegria de viver, com foco, com libido, com leveza e com harmonia”, explica Roberta, que é também instrutora de Yoga, formada em Cingapura.

Neste retiro, que será realizado na Pousada Mandala das Águas, a saúde da mulher será trabalhada alinhando o corpo físico, a postura, o corpo mental, emocional ao energético. “Nós precisamos seguir a nossa essência, e essa essência eu chamo de coração. E nosso coração está alinhado com a coluna vertebral, que está alinhado com a pélvis”, explica. “Nós esquecemos que somos a natureza, e quando estamos perto dela nos relembramos disso “, observa. Confira no vídeo abaixo entrevista com a fisio e dois dos exercícios que serão ministrados no retiro.

Serviço:

Data: de 5 de novembro às 15h, a 7 de novembro ao meio-dia

Local: Pousada Mandala das Águas

Programação

manhã: detox do fígado por meio de exercícios, movimentos, respiração e escovação do corpo

tarde: fortalecimento da musculatura da pélvis, musculatura postural e criar energia, com movimentos circulares e tridimensionais, todos sincronizados pela respiração.

pôr-do-sol: técnicas de meditação e respiração, mais mentoria “Abundância e Prosperidade” (Método Thetahealin)

No local haverá o colchão de Infravermelho com Ametista, que tem como efeito criar no corpo um ambiente desfavorável às bactérias e vírus, aumentando a imunidade. A atividade enzimática ativa a circulação e otimiza o metabolismo basal, desintoxica o organismo diminuindo inflamações, insônia, ansiedade e estresse. Trata também doenças degenerativas como artrites, artrose e diabetes. Possui ação anti-inflamatória e relaxante. Estará disponível para cada

pessoa por 40 min durante os intervalos.

Investimento: R$ 1.400 mais a hospedagem

Informações: (11) 98347-9398 ou studiorobertaquinn@gmail.com