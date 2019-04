Review: tênis de corrida de rua 1080 v8

Onze meses depois, este calçado da New Balance, edição London Marathon, mostrou que é campeão em conforto e amortecimento. #NewBalance #teste #calçadoesportivo

A New Balance abriu suas portas em Boston (EUA) em 1906 por William Relay, imigrante inglês aficionado por inovação. Seu diferencial era tecnologia, um calçado estruturado para manter o arco do pé firme, com o da galinha – sua inspiração. Em 1972, a marca foi comprada pelo casal Jim e Anna Davis, no dia da Maratona de Boston, aliás a comunidade dos corredores locais eram os principais consumidores e o casal dava e ainda dá muita atenção ao feedback deles.

A marca centenária batiza seus modelos por números – quanto maior o número mais tecnologia embarcada o modelo tem. Este – 1080 – é o segundo mais tecnológico da marca e já está na 9 edição. Este do review é o V8, da anterior que continua a venda, com preço bem convidativo – ótima custo-benefício – quase 50% mais barato que o V9 (foto abaixo).

O calçado tem forma larga, cabedal respirável e uma entressola diferenciada com a tecnologia Fresh Foam – espuma que garante amortecimento superior e estabilidade. O solado também é bem top e flexível, na medida certa, do médio pé para a frente.

Confira no vídeo abaixo como foi o teste e os diferenciais deste modelo, além de curiosidades sobre a marca.