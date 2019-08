Robson Caetano é homenageado em festival de atletismo escolar no Rio

O homem mais rápido do mundo nos 200m em 1989 e velocista medalha e Bronze na mesma distância na Olimpíada de Seul (1988), Robson Caetano da Silva coleciona títulos dentro e fora das pistas de atletismo. Na Dança dos Famosos, do Programa do Faustão, por exemplo, venceu em 2006.

Até hoje, ele é detentor do recorde sul-americano dos 100m, com a marca de 9s99. Atualmente, Robson concilia várias atividades, palestrante, comentarista, jornalista, ator, coach (tem sua assessoria de corrida de rua e funcional no Recreio dos Bandeirantes no Rio), influencer digital e é Professor de Educação Física do Colégio Ao Cubo, que resolveu prestar essa homenagem, em forma de Troféu de Atletismo inclusivo.

“É uma competição escolar. Nossa proposta é promover inclusão social através do esporte e promover a troca entre os grupos, que vivem realidades bem distintas”, aposta Robson Caetano. O evento é aberto ao público. As seletivas, para conseguir uma das 150 vagas para a competição, aconteceram no fim de semana. Das finais vão participar 50 alunos do Colégio Ao Cubo e mais 100 de escolas públicas de Deodoro, na Baixada Fluminense.

O evento é no sábado, 17 de agosto, no Centro de Treinamento de Deodoro. Estão previstas atividades para o dia todo como salto em distância, arremesso de peso e prova de pista de corrida de 50, 60, 75 e 100 metros rasos.