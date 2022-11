Rolling Stone Music Run terá shows de encerramento com Blitz e Ira

Qual corrida do calendário paulistano reúne open bar, rock’n roll, corrida e caminhada? Fácil. É a Rolling Stone Music & Run que vai ser realizada no sábado, 19 de novembro, a partir das 16 horas, no Memorial da América Larina, na Barra Funda, na capital paulista. E os shows de rock serão com as bandas: Ira, Blitz e Warriors. As incrições seguem abertas e os leitores do blog tem desconto de 10% usando o código RSMR10OFF.

Os shows do Ira e da Bltiz, bandas que completam 40 anos, e o Open Bar são restritos aos inscritos e vão ocorrer após a corrida e a caminhada. A banda Warriors será antes da corrida, com duas entradas, uma às 16h15, e a outra às 17h15. Primeiro vai largar às 5k, às 17h, depois a caminhada, às 17h45, e a 10k, às 18h. A premiação, com troféus, está marcada para às 19h. O Open Bar com cerveja (Budweiser, Cusqueña, Eisenbah e Estrela Galicia 0.0) começa às 18h15 e os shows uma hora depois. Ira vai abrir às 19h15, e Blitz 20h45.

“Vamos passar a limpo nossa carreira, tocando todos os sucessos do Ira”, afirma Nasi, vocalista da banda. “Eu e a Blitz vamos fazer um super show na Rolling Stone Music & Run, esperamos vocês”, convida Evandro Mesquita.

A retirada do kit será na Decatlon Marginal Tiête (Avenida Presidente Castelo Branco, 4885 – Ponte Pequena, São Paulo – SP, CEP: 01142-300), entre 16 e 18 de novembro. A inscrição custa R$ 189,00, e o kit contempla número de peito, camiseta amarela ou verde, em alusão à Copa do Mundo, sacochila, número de peito e chip, e medalha de conclusão. A caminhada não tem chip ou número de peito. Incrições na plataforma TicketSports. Clique aqui.

A Rolling Stone Music & Run está na sua 11ª edição e os organizadores esperam receber 10 mil participantes. No ano passado, a 10º edição teve show do Titãs, Warriors e do guitarrista Davide Lo Surdo, mas não teve Open Bar, que ainda não estava liberado por conta da pandemia do cornavírus. No 10k, venceram Maria Ortiz e José William Rodrigues. E no 5k: Cristiane Batista de Souza e Anderson Teles da Silva.

SERVIÇO

Data: 19/11/2022

Largadas: a partir das 17h

Local: Memorial da América Latina (Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda, São Paulo – SP, 01156-001)

Site oficial do evento: https://www.rollingstonemusicrun.com.br/?music&run