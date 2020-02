Run Series terá 10 etapas em março

O Santander Track&Field Run Series acontece há 17 anos e é referência em qualidade. São etapas que utilizam, na maioria das vezes, a infra-estrutura de estacionamento e banheiros dos shopping centers parceiros e que oferecem experiências bem bacanas, com várias parcerias, além de desconto nas lojas da marca. O kit de participação contém uma camiseta da marca e uma bolsa. Clientes do Santander têm 25% de desconto nas inscrições. #runseries #corridaderua #calendário

A Track & Field é uma loja esportiva bem conhecida, com lojas nas maioria dos shoppings brasileiros. Muitos acreditam se tratar de uma marca estrangeira. Ledo engano. Apesar do nome fazer uma brincadeira com a palavra inglesa trackfield, que significa atletismo, a marca é brazuca. Foi criada em 1988 por três amigos apaixonados por esporte: Alberto Azevedo, Fred Wagner e Ricardo Rosset .

A retirada do kit de participação é sempre durante dois dias e em uma das lojas da marca e o kit costuma vir com alguns brindes bacanas dos parceiros e patrocinador. E a entrega do chip de cronometragem é sempre no dia da corrida, o que acho bacana, por não se tratar de material descartável e não geral lixo.

No dia da prova, o estacionamento geralmente abre às 6 da manhã apenas para os corredores inscritos e as vias de acesso são bloqueadas 30 minutos depois reabrindo após a premiação com troféus que acontece às 9h30. A arena da prova abre às 5h30. A maioria das etapas oferece dois tipos de percursos: 5km e 10km. Confira abaixo as dez provas do mês de março em todo Brasil. As inscrições são online, com preços entre R$89 e R$ 119 – https://www.tfsports.com.br/

ETAPAS DE MARÇO

Dia 1º/3/2020:

Barueri/SP, Etapa Iguatemi Alphaville ( 5km e 10km) – largada às 8h

Campinas/SP, Etapa Galleria Shopping ( 5km e 10km) – largada às 8h. Corrida Kids na véspera, à tarde

Santos/SP, Etapa Santos I ( 5km e 10km) – largada às 7h

Dia 8/3/2020

Ribeirão Preto/SP, Etapa Ribeirão Preto – no Parque Olhos D'Água ( 4km e 8km) – largada às 8h

São Paulo/SP, Etapa VillaLobos I ( 5km e 10km) – largada às 8h.

Dia 15/3/2020

Salvador/BA, Etapa Salvador Shopping ( 5km e 10km) – largada às 7h – terá corrida Kids às 9h

Contagem/MG, Etapa Só Marcas Outlet Contagem ( 5km e 10km) – largada às 7h

Sorocaba/SP, Etapa Sorocaba – Parque das Águas ( 5km e 10km) – largada às 8h

Dia 22/3/2020

São Paulo/SP, Etapa Cidade Jardim I (5km, 10km e 15km) – largada às 7h

Rio de Janeiro/RJ, Etapa Metropolitano Barra ( 5km e 10km) – largada às 7h – corrida Kids às 8h40