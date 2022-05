Run XX: novo tênis de corrida desenvolvido para os pés femininos

A primeira vez que presenciei um lançamento de tênis desenvolvido para os pés femininos deve ter sido há 15 anos. Um lançamento da Mizuno. De lá pra cá, vire e mexe alguma marca lança o seu modelo. Recentemente foi a adidas, e agora a Puma, sua quase irmã alemã. O modelo se chama Run XX (R$ 899,90), uma alusão clara ao cromossomo que define o sexo feminino, modelo de corrida de rua que foi desenvolvido em parceria com a Universidade de Massachusetts. No Brasil, o lançamento do modelo será dia 29 de maio, na Venus Run, em São Paulo.

“Foi a primeira vez que conduzimos um estudo de larga escala com corredoras do sexo feminino e os resultados nos ajudarão a moldar nossa abordagem para os tênis de corrida femininos daqui para frente”, disse Erin Longin, diretora global de running e training da PUMA. O tênis faz parte do posicionamento ‘Run For Her’ da PUMA, que prioriza as necessidades das corredoras na maneira como são projetados e construídos os produtos da marca.

O desenvolvimento do produto contou com a parceria do Laboratório de Biomecânica da Universidade de Massachusetts, em Boston (EUA), onde foram avaliadas 244 corredoras durante oito semanas, que juntas percorreram 58 mil quilômetros, ou seja, em média cada corredora correu 30km por semana.

Vamos a conclusão: 81% das mulheres que participaram preferiram correr com o Run XX em comparação com um modelo padrão, com destaque para o amortecimento e o tempo de resposta do novo tênis. O modelo se ajusta bem ao pé, tem entressola Nitro Foam, que é bem firme, e é estável. Tomara que tenha uma grade bem grande de números, pois uma das principais reclamações das leitoras e nunca encontrar tamanhos entre o 33 e 35, e entre o 38 e o 40. Nestes casos, elas acabam comprando ou modelos infantis, ou masculinos. No site da Centauro tem disponível entre o 34 e o 39.