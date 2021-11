Sábado tem maratona no Lago Guaíba

Neste sábado, 6 de novembro, em Porto Alegre, será realizada a Maratona Fila, evento que marca o centenário da marca, que nasceu na Itália e hoje é comandada na Coreia do Sul. A corrida, às margens do Lago Guaíba, é aberta ao público e conta com toda a estrutura dos grandes eventos esportivos, com a presença especial de gigantes do TeamFila como Frank Silvestrin, Thiago Vinhal, Laurindo Nunes e a represente do Brasil em Tóquio Luisa Baptista. Mais os 16 atletas amadores que a marca convidou para treinarem juntos durante 3 meses para esse desafio, seguindo um rígido protocolo sanitário, com realização de testes de Covid-19 antes de cada encontro.

Durante toda a preparação, cada um convidados dos recebeu todo o suporte avançado da Care Club, parceira da marca e referência em medicina esportiva, nutrição e treinamento de alta performance no País. Os convidados são: Nathalia Fuzaro (@natfuzaro), Mih Cezar (@mihcezar), Bárbara Danc (@ba_danc), Júlia Guedes (@juliaguedes), Bruno BemLevinho (@brunobemlevinho), Jhonnes Vaz (@vazjhonnes), Marco Jafet (@jafetnutricao), Rica Pelosini (@ricapelosini) e Kessia Gama (@kessia.gama). Além deles e dos profissionais, a equipe que representa o running FILA ainda é formada pelos quenianos Edwin Kipsang Rotich e Vivian Jeftanui Kiplagati, além dos triatletas Larissa Fabrini e Luis Ohde e o maratonista Vagner Noronha.

Por acaso encontrei Bruno Bem Levinho na manhã desta quinta-feira, 4 de novembro, na Care Club Parque do Povo. “Foi a primeira vez que passei por um médico do esporte, e gostei bastante. Estava sentindo dores, fiz exames e tratei uma lesão com supervisão do médico e do físio, que trabalham integrados aqui. Esta será minha segunda maratona este ano, a primeira foi em Milão”, contou Bruno, que está bem animado com essa corrida, e super satisfeito com tudo que a marca ofereceu. Ele contou também que foram três meses de preparação com foco total nessa maratona, tempo considerado suficiente para ele para se adaptar ao tênis Racer Carbon, primeiro calçado da marca com placa de carbono desenvolvido 100% no Brasil e um dos mais leves para corridas, treinos e competições de velocidade. “Antes estava treinando com um modelo mais macio de outra marca e senti diferença, esse tem a pisada mais seca e te joga realmente para frente”, explicou.

A história desses atletas amadores começou há 14 semanas, quando foram escolhidos pela FILA para um processo de treinamento exclusivo, tornando possível a superação de seus recordes pessoais e, em alguns casos, chegar, pela primeira vez, à marca de 42km, completando a maratona. Utilizando os produtos da linha running, cada um deles foi treinado pelo ex-atleta profissional Guilherme Gil. Confira o mapa do trajeto abaixo.