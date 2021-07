Sabrina Sato investe em app de cuidados com o bem-estar físico e mental

Apresentadora de tevê, madrinha da bateria da Gaviões da Fiel, ex-BBB e ex-dançarina do Faustão, Sabrina Sato é conhecida por cuidar do corpo e da mente. Além disso, ela investe em várias empresas, por meio do escritório Sato Rahal, no qual tem como sócios os irmãos Karina e Karin. E agora acaba de dar um novo passo em seu portfólio de investimentos. Ao lado do marido Duda Nagle e do personal trainer Marcio Lui, se tornam investidores na startup Be Brave e estão lançando o app Be Brave no Brasil, com funciona via assinatura mensal de US$14,90 (em torno de R$ 80/mês).

Até o final deste ano, a expectativa é chegar a 100 mil assinantes no Brasil. Além disso, os sócios projetam investimentos contínuos no aprimoramento da plataforma, com valor total de US$ 1 milhão a ser destinado ao negócio até 2022.

Para Sabrina, o app é a sincronia perfeita para quem deseja, em um único clique, obter rotinas de treinos, equilíbrio nutricional, orientações de controle emocional e tantas outras dicas importantes para sua saúde. “É a união desses pilares traduzidos em uma plataforma digital única e inovadora. Muita gente me acompanhou diariamente em lives de exercícios no início da pandemia e agora juntos novamente podemos nos exercitar e cuidar da mente e bem-estar”, comenta. O marido dela acrescenta que o Be Brave une a tecnologia e diversos recursos para quem quer se manter motivado. E Marcio Lui ressalta a importância do incentivo a uma melhor qualidade de vida: “É uma forma fácil de mexer o corpo trazendo todas as informações necessárias (treinos, guia nutricional e cursos) na palma da mão.”

O app, por meio do aprendizado pautado pela inteligência artificial, é capaz de adequar as sugestões de treino de acordo com o cotidiano do usuário. Para tanto, ele traz alternativas que incluem uso de itens convencionais de uso doméstico como parte das estratégias para adaptação à rotina longe de quem não tem acesso a equipamentos profissionais ou ainda direcionamento de conteúdos com aulas para estimular uma experiência cada vez mais personalizada para seguir motivando as pessoas do outro lado da tela. Com isso, da mesma forma, a evolução da própria plataforma é também guiada pelas necessidades de seus assinantes.

Fundado em 2019 por profissionais de Saúde (Gabi Dezan, Daniel Dezan, Isadora Cambraia, Gabriel Veloso Cambraia e Carlos Arruda), o modelo de negócios da Be Brave nasceu como uma ferramenta completa de cuidados com o bem-estar físico e mental. Com mais de 5.700 assinantes em vários países, entre eles Estados Unidos, China, Japão, Austrália e Turquia, a plataforma web based desenvolvida pelos sócios-fundadores passou por evoluções para se tornar um aplicativo e, com a chegada de Sabrina, Duda e Marcio ao pool de investidores, avança para fortalecer sua presença no Brasil.

Clique aqui para conferir o app