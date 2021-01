Safra 2021 de tênis de corrida começa a chegar às lojas

Ano olímpico sempre reserva ótimas opções de calçados esportivos e, como vivemos uma situação inédita, este período foi ampliado para 24 meses e com muitas novidades recheadas de tecnologia. Janeiro nos trouxe dois modelos running da Nike: React Infinity Run 2 (R$ 749,99) e o Zoomx Invincible Run (R$ 999,99); um da Mizuno: Prophecy X (R$ 1.499); e um da adidas: ULTRABOOST 21 (R$999,99). E quem estiver atrás de promoções, os modelos anteriores do React, Ultraboost e Prophecy estão com descontos no e-commerce das respectivas marcas.

O objetivo da gigante estadunidense é reduzir as lesões associadas à corrida, o que é uma boa notícia para iniciar 2021. Para isso aprimorou um modelo de tênis já existente para torná-lo mais eficiente, e apresenta uma solução completamente nova, com respectivamente: Nike React Infinity Run 2, para treinos diários, e o Nike ZoomX Invincible Run, para longas distancias. O primeiro é uma nova versão do modelo já existente, lançado em 2020, e traz atualizações baseadas em depoimentos de corredores, por isso favorece uma corrida mais intuitiva. A grande novidade é no cabedal (parte superior do calçada) atualizada com Flyknit, que aumenta a força e a sustentação na região dos dedos, dos ilhoses e na tira que une a sola e a parte superior. Mesmo com esse ajuste, o modelo oferece maior ventilação na parte superior, e na parte intermediária dos pés. No tornozelo, o colarinho foi aprimorado para aumentar a sensação de maciez – sem que isso crie mais peso ou volume no calçado. O segundo é um passo totalmente novo na busca por equilíbrio entre amortecimento, estabilidade e a geometria da sola. A entressola tem espuma ZoomX de alta sensibilidade, que devolve mais energia para a sola dos pés quando comparada a qualquer outra espuma da Nike, aumentando a economia de energia durante a corrida. “Quando calcei o Invincible pela primeira vez, experimentei uma sensação sem igual. Pensei: ‘Caramba! É diferente mesmo!’ Mas a sensação era tão nova que eu nem conseguia identificar por que ele é diferente. O que mais chamou minha atenção foi o conforto: ele é muito confortável. É claro que a maioria dos tênis de corrida também é confortável, mas este modelo oferece um conforto sem igual, e que continua durante toda a corrida”, avalia o meio-fundista norte-americano Donovan Brazier.

PREVENÇÃO DE LESÕES – Em um estudo externo com 226 homens e mulheres durante um programa de treinamento variado em 2019, o Nike React Infinity Run reduziu em 52% as lesões de corrida em comparação ao Nike Air Zoom Structure 22 (entende-se por lesão perder 3 corridas consecutivas por causa de dores relacionadas à corrida). Os participantes reportaram progresso e lesões via questionário online. O estudo descobriu que 30.3% dos 22 corredores que usaram o Nike Air Zoom Strucutre tiveram lesões, enquanto apenas 14.5% dos corredores que usaram o React Infinity Run relataram algum tipo de lesão. Em um segundo estudo conduzido em 2020 usando o mesmo protocolo, o ZoomX Invincible Run e o React Infinity Run 2 mostraram que não houve diferença estatística significativa na incidência de lesões em comparação com a primeira versão desse modelo. O React Infinity Run 2 estará disponível a partir de 21 de Janeiro de 2021 em Nike.com e em revendedores selecionados. Já o Nike ZoomX Invincible Run chega às lojas em fevereiro.

MAIS ENERGIA – Já a adidas acaba de lançar o ULTRABOOST 21, um tênis holístico, o ponto alto da harmonização de peso, amortecimento e responsividade, com 6% mais BOOST do que o modelo 20 fortalecendo o seu retorno de energia. O objetivo é trazer energia visando estimular mudanças positivas na vida das pessoas. Estudo global comissionado pela gigante alemãs destacou o poder da corrida para ajudar em transformações positivas e no bem-estar físico e psicológico nas comunidades. Praticantes do esporte mostraram uma tendência 20% maior do que os não praticantes de sentir níveis de energia mais altos, enquanto mais de 40% dos participantes que aumentaram a frequência de corrida também disseram que desenvolveram uma visão de mundo mais positiva. Mais de 1 a cada 3 deles identificaram os benefícios da atividade como um dos principais fatores motivacionais.

Para Moritz Höllmüller, senior design Director Footwear adidas Running, ao criar o ULTRABOOST 21, foi desenvolvido o tênis de corrida mais holístico de todos, a expressão máxima de conforto e responsividade. “O ULTRABOOST é um ícone de inovação na adidas e o nosso objetivo é tornar cada tênis melhor do que o último. O ULTRABOOST 21 tem todos os ingredientes estéticos que faziam parte do DNA do calçado original, fundido com as mais novas tecnologias, como adidas LEP, para criar um modelo que combina todos estes elementos incríveis de design com conforto, suporte e energia incomparáveis. O ULTRABOOST 21 é uma grande vitrine para os valores da marca. É um produto único e tudo que você poderia querer de um tênis de corrida.” Disponível globalmente a partir de 4 de fevereiro, O ULTRABOOST 21 chega nas colorways amarelo e branco fluorescentes. No Brasil o modelo pode ser encontrado adidas.com.br, lojas físicas e lojas parceiras, por R$999,99.

NOVO DESIGN – A Mizuno anunciou na virada do ano a 10ª versão do Prophecy X, modelo que é um sucesso de vendas em terras brasileiras. Aliás muita gente compra este modelo mais para ostentar do que para correr. As principais mudanças para a décima versão do Prophecy estão na ergonomia do design do calçado, fruto de um trabalho técnico e artístico desenvolvido em parceria com o ilustrador japonês Hajime Sorayama, vencedor de dois Creative Awards no Japão. Sorayama é bastante conhecido por ser um dos pioneiros na estética rendered airbrush, tendo, ao longo de sua carreira, trabalhos colaborativos com grandes marcas e músicos. A atualização do novo modelo é, principalmente, em seu aspecto visual e nas mudanças positivas para quem procura desenvolver ainda mais sua performance durante os treinos. Na entressola, a principal novidade é o uso do PU Pillar, um composto à base de poliuretano que proporciona alto conforto, absorção e dispersão do impacto durante a pisada. Antes com cinco buracos no solado, agora, o novo modelo conta com seis. Este vão extra na sola foi posicionado na parte frontal, o que permite uma transição de saída de forma mais fluída. Outra novidade é o shape mais arredondado na região traseira do calcanhar. O formato auxilia em uma maior suavidade na entrada.

“Lançamos a primeira versão do Prophecy em 2011, após sete anos de longas pesquisas e o envolvimento de uma equipe multidisciplinar. O objetivo da marca era quebrar paradigmas ao trazer um novo conceito de produto para o mercado. Anos depois, estamos felizes por chegarmos à décima edição com um produto de alta tecnologia, design, conforto e durabilidade, pontos importantes para quem procura um tênis de qualidade, seja pensando em performance ou uso no dia a dia”, celebra Felipe Gentil, diretor de Marketing da Mizuno no Brasil. Segundo a marca, o novo Prophecy X, a Mizuno traz uma identidade visual inspirada na Alma de Rua. Ela, a rua, é a figura central que liga os dois públicos do Prophecy, pois é ela também a maior inspiração, a melhor amiga e a maior influência, seja para os corredores ou para aqueles ligados ao estilo de vida urbano.

SERVIÇO

ADIDAS ULTRABOOST 21

Peso: não fornecido pela marca

Drop: não fornecido pela marca

Preço: R$999,99

MIZUNO PROPHECY X



Peso: 400 gramas (masculino tamanho 41)

Drop: 12 mm

Preço: R$ 1.499

NIKE REACT INFINITY RUN 2

MASCULINO

Peso: 302 gramas (tamanho masculino 41)

Drop: 9 mm (33mm no calcanhar/ 24mm no ante pé)

Preço: R$ R$ 749,99

FEMININO

Peso: 244 gramas (feminino tamanho 36)

Drop: 8,8 mm (32,2mm no calcanhar/ 23,4mm no ante pé)

Preço: R$ 749,99

NIKE ZOOMX INVINCIBLE RUN

MASCULINO

Peso: 314 gramas (tamanho masculino 41)

Drop: 9 mm

Preço: R$ 999,99

FEMININO

Peso: 253 gramas (feminino tamanho 36)

Drop: 8,7 mm

Preço: R$ 999,99