Saiba como escolher a melhor esteira da academia e quais cuidados tomar

Parece fácil, mas é só se distrair um pouco que você pode virar o próximo meme de tombos em esteiras. Confira como escolher o equipamento e os cuidados que é preciso tomar. #corrida #treino #cuidados #BlogCorridaParaTodos

Certa vez coloquei a esteira no máximo e a dita cuja travou e não tinha botão de pânico, tive que dar um salto e quebrei o aerofólio da mesma. Por pouco não me machuquei, outra vez fui conversar com a pessoa do lado e tropecei na esteira, quase cai… Sei de casos que o problema foi a inclinação que travou no máximo. Todo mundo que treina há algum tempo e teve que fazer o treino da rua na esteira tem uma história pra contar.

Mas vamos aos cuidados básicos nesse equipamento aparentemente inofensivo. Níkolas Chaves Nascimento, coach da Cia Athletica de Belo Horizonte dá preciosas dicas: “Ao subir na esteira o corredor deve observar se a lona rolante está desligada. Não é raro casos em que corredores sofrem quedas por não observarem essa condição inicial básica. Outro ponto básico é amarrar firmemente os cadarços. Cadarços frouxos costumam desamarrar e em cima da esteira e em movimento, são mais um fator de origem das quedas. A maioria das esteiras oferece um clipe de segurança com uma cordinha para ser colocado na camisa. Ele é uma espécie de botão de segurança pra quando o corredor fica muito atrás na esteira e assim, quando esticada em

excesso a desliga automaticamente.” Devo confessar que não fazia a mínima para o que servia aquela cordinha…

Karina Kovos, professora de Educação Física da Kainágua Academia, ressalta que antes de mais nada o corredor deve procurar um responsável que contenha informações técnicas sobre o equipamento, para saber se o mesmo vai conseguir oferecer os recursos que ele precisa para o treino (velocidade, inclinação e amortecimento). Por exemplo, se o objetivo for treino de tiro a 20km/h e a esteira só chega a 16km/h, o treino terá que ser adaptado. .

Nascimento explica que há alguns protocolos para o uso correto das esteiras. “Um teste rápido que pode ser feito é verificar se os botões de aumentar ou diminuir a velocidade estão funcionando corretamente. Muitas vezes algumas esteiras apresentam botões com defeito o que pode colocar em risco a segurança do corredor quando este quiser diminuir a velocidade”. Foi exatamente o que aconteceu comigo.

Outros dois detalhes importantes, verifique se a esteira está seca e tome cuidado ao entrar nela. “Se estiver molhada de suor, pode escorregar; e utilize técnicas de segurança de entrada e saída. Coloque os pés primeiro nas laterais e depois na lona; e atenção manter-se no centro da esteira”, ensina a professora da Kainágua Academia.

Outra dica bacana para não tomar um tombaço na esteira e virar o assunto da semana é não olhar para trás enquanto corre. Aliás, confira abaixo alguns dos tombos nas academias. “Nunca olhe para trás quando estiver correndo em uma esteira! Ela é um tapete rolante ligado em baixo do corredor. Quando se olha para trás, o pescoço e o tronco giram e isso pode acarretar em desequilíbrio e queda”, orienta Nascimento.

Quanto ao barulho nem sempre a culpada é da esteira. “O barulho forte da pisada na esteira pode sim ser um sinal de problemas técnicos e falta de manutenção do equipamento. Entretanto, existem corredores com

características de uma corrida mais saltada, ou seja, com um deslocamento vertical e uma fase de voo maior, o que também influencia em um barulho maior durante a pisada. Em geral, os treinadores sugerem exercícios

educativos para aprimorar a técnica de corrida, fazendo com que uma melhor coordenação, minimize o impacto da pisada na esteira, diminuindo o barulho e melhorando a corrida do aluno”, diz Nascimento.

Quanto ao balanço, também pode ser problema no equipamento ou o peso e a velocidade do corredor. Quanto mais veloz a corrida, maior é o impacto dos pés do corredor com a esteira. “Dependendo do peso do atleta, caso a esteira esteja desalinhada nos pontos de apoio com o chão, pode sim gerar esse balanço indesejado. Se o corredor perceber um balanço exagerado e anormal, deve solicitar ao gerente da academia uma manutenção com urgência para evitar acidentes”, recomenda Nascimento.

Segundo Karina, a lona/deck da esteira tem um amortecimento, então ela pode e deve ter um balaço. “Agora, se for um balanço de um lado para o outro, a esteira pode estar desnivelada e pode acabar ocasionando um acidente”, avisa.

Na academia que frequento são 27 esteiras. Já experimentei quase todas e tenho a minha preferida. Tem umas que chacoalham, tem outras que a lona é meio folganda e tem outras barulhentas de mais. Fujo de todas essas. Mas há outro fator. O coach da Cia Atlética explica que se os modelos das esteiras forem iguais, procure sempre a esteira localizada em um local menos quente na academia ou no condomínio. “O aumento da temperatura acelera os mecanismos de fadiga do equipamento e por isso ter atenção a esse detalhe pode fazer a diferença”, observa.

E a tecnologia está favorecendo e muito o treino indoor, que cá entre nós, é uma chatice quando comparado a um treino nos parques ou nas praias. Nascimento destaca que estão sendo produzidas esteiras incríveis. “Hoje temos esteiras com computadores acoplados em seu visor, onde os corredores podem acessar a internet, usar aplicativos e correr junto com outros corredores em diferentes lugares do mundo. Existem inclusive esteiras que simulam uma corrida com gravidade zero, criadas para reabilitação de corredores lesionados e que querem retornar mais rápido aos treinos e competições”, acrescenta. No entanto, ainda não existe a esteira perfeita. “Existem ótimas esteiras, mas nenhuma consegue se aproximar 100% de uma corrida na rua. E, geralmente, as que conseguem chegar mais próximo costumam ter preços bem elevados”, acrescenta Karina.

Ficou curioso quanto a esteira gravidade zero? É um equipamento desenvolvido pela NASA, já disponível inclusive em alguns clubes de futebol da primeira divisão no Brasil. É a AlterG. Veja vídeo abaixo.

Esteira AlterG da Nasa

E é cada uma que acontece nas academias…