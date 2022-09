Saiba o que há de novo no Nike Air Zoom Alphafly Next% 2

O novo Nike Air Zoom Alphafly NEXT% 2 foi projetado para oferecer desempenho máximo em corridas de longa distância, principalmente maratonas. Anos atrás, o protótipo – testado e usado pelo mega campeão Eliud Kipchoge, foi até proibido, considerado vantagem tecnológica – por conta da entressola inédita com placa de fibra de carbono e válvula de amortecimento responsivo. O modelo já está disponível no site da marca, apenas para os membros por R$ 2.399,90. E dia 7 de setembro será disponibilizado nas lojas parceiras.

Fiel à sua origem, a entressola do Alphafly NEXT% 2 é feita de uma combinação de espuma ZoomX ao longo de todo o calçado (a espuma mais leve e resistente da Nike), placa de fibra carbono em formato curvo, também por toda a extensão do tênis, e cápsulas de Zoom Air duplas. Esse conjunto oferece passadas propulsoras, leves e com sustentação.

Há espuma também sob as cápsulas de Zoom Air. Isso aumenta a devolução de energia para o corredor e favorece uma transição suave entre o calcanhar e a parte dianteira dos pés, ao longo do movimento da passada. O calcanhar mais largo aprimora a estabilidade e a transição em momentos de mudança de ritmo. Isso ajuda quando o maratonista cansa e começa a passada usando mais o calcanhar. Atletas da elite geralmente correm com aterrissagem com o médio pé, como os velocistas. Vale destacar que esse tipo de calçado mais rígido não é para todo mundo. É indicado para a elite, corredores amadores que buscam concluir maratona (42km) abaixo de 3 horas, ou quebrar seu recorde pessoal.

A nova parte superior é feita com Atomknit 2.0, material estruturado para dar firmeza aos dedos dos pés. Oferece também respirabilidade nessa área, e acima do peito do pé – sob o cadarço- foi acolchoado.

“O Alphafly NEXT% 2 é projetado para atletas em busca de sua melhor marca pessoal na maratona”, diz Elliott Heath, Gerente de Produto da Nike Running. “Desde que foi criado, o Alphafly vem se inspirando em grandes atletas de elite em busca de recordes mundiais. As atualizações da segunda versão continuam a atender às necessidades de atletas de elite que correm em grandes palcos do atletismo mundial, mas seu foco é aprimorar a experiência de qualquer pessoa que corre em busca da quebra de recordes pessoais”, completou.

INFORMAÇÕES EXTRAS DOS PRODUTOS:

NIKE ZOOM ALPHAFLY NEXT% 2

MASCULINO

Peso: 249g (Tamanho 42 Masculino)

Drop: 8 mm

FEMININO

Peso: 198g (Tamanho 37 Feminino)

Drop: 8 mm