Saiba tudo sobre as maratonas de Berlim e Chicago

Neste sábado tem Mizuno Run Talks sobre estas duas corridas, entrada gratuita. Confira abaixo esta e outras novidades do mundo running.

Majors em pauta

Todo maratonista sonha em fazer essas duas provas: Berlim e Chicago. A primeira, por conta do percurso plano é o cenário de quebras de recordes. A segunda dizem que é perfeita. Os palestrantes do Mizuno Run Talks deste sábado, a partir das 10h, no show-room da marca na Vila Olímpia em São Paulo, são: Mário Sérgio Reis, que sabe tudo e mais um pouco sobre a preparação desta prova. Ele é educador físico, dono da maior assessoria de corrida do Brasil, a Run&Fun. Priscila Neves (DPN Run), craque em funcional e treinamento para corrida. E o corredor Eloy Silva, figurinha carimbada nessas duas provas (sete vezes em Chicago e três em Berlim). Para participar tem que se inscrever online aqui até dia 23/6. Clique aqui

Criatividade

Oito corredores ganharam a ativação no Instagram #euqueromeutomtom. Os relógios estão em fase de expedição e devem chegar aos vencedores até quarta-feira da próxima semana. ”A ativação superou muito o que esperávamos! Não conseguimos estimar o alcance total, mas, por meio das mídias sociais, tivemos o alcance de 2 milhões de pessoas, tendo mais de 900 pessoas participando do concurso cultural”, contou Julio Quintela, diretor de Marketing da TomTom para América do Norte e Latina. A escolha da melhor foto/frase em perfil aberto no Instragram fez parte da Expedição TomTom, que levou ao Rio, para correr a maratona, alguns dos principais youtubers da corrida de rua. A promoção do relógio foi uma das bacanices viralizadas por esses canais. Ganharam relógios de corrida com GPS: @correnerd, @1marcoviana, @coice_de_prea, @gschaves, @luizflaviomatias, @renanwayhs (foto abaixo), @luiz2vieira (foto acima) e @correthais_(foto abaixo)

Só para elas

Gaúchas, atenção! Neste sábado (24/6) vai rolar um treino bacana e gratuito em Caxias do Sul. É o Girardi &Elas no Shopping Iguatemi, a partir das 9h na loja Girardi Running Store. O evento tem apoio da marca esportiva, especializada em peças femininas Authen. As participantes podem optar pelo circuito de 4kmou 8km – corrida ou caminhada. Durante o trajeto “anjas” vão orientar e incentivar a mulherada.

Circuito Sesi em Minas Gerais

Por conta das comemorações dos 70 anos do Sesi, a entidade vai promover dez etapas do seu Circuito de Corrida de Rua nas cidades mineiras. Os trabalhadores da indústria não pagam inscrição, que custa R$ 35. O kit é bem bacana tem cronômetro, gym sac, toalha e camiseta da prova. São percursos de 5km – tempo máximo para realização é de 1h30. Um profissional corre 21k nesse mesmo tempo… Todos os concluintes receberão medalhas e kit alimentação. O valor arrecadado com a venda das inscrições para o público geral será doado para uma instituição de caridade. A primeira prova já rolou em Uberlândia, dia 11 de junho. As próximas são: Patos de Minas (25/6), Juiz de Fora (2/7), Governador Valadares (23/7), Ituiutaba (26/7), Uberaba (6/8), Divinópolis (20/8), Ipatinga (27/8), Montes Claros (3/9) e BH (10/9). Parabéns Sesi! Clique aqui para fazer a inscrição.

Circuito Unimed em Santa Catarina

A abertura foi em Joaçaba, dia 28 de maio – são 18 etapas ao todo. Já estão abertas as inscrições online para as etapas em Itajaí (9/7), Jaraguá do Sul (16/7) e Blumenau (6/8). São mil vagas por prova. A etapa Blumenau será realizada em 6 de agosto, com largada em frente ao Ginásio Galegão, na rua Alberto Stein, às 8h. Serão dois trajetos – 5k e 10k. Podem participar pessoas a partir dos 16 anos. Há dois tipos de inscrição a com kit completo (R$80 – com camiseta, porta tênis, porta celular e medalha) e do simples (R$ 45 – camiseta e medalha). Clientes, funcionários e médicos da Unimed e pessoas acima de 60 anos pagam 50% do valor em qualquer um dos kits. Confira aqui as outras etapas que devem abrir as inscrições em breve: São Bento do Sul (26/8), Caçador (3/9), Brusque (9/9), Rio do Sul (17/9), Tubarão (24/9), Concórdia (1º/10), Videira (21/10), Porto União (29/10), Mafra (5/11), São Miguel do Oeste (12/11), Joinville (18/11), Xanxerê (26/11), Etapa Surpresa (3/12), e Chapecó (10/12). #curiosaprasaberondeéaetapasurpresa

Projeto Braços Abertos no Vidigal

São 6km pelo Morro do Vidigal no domingo, 2 de julho, com largada às 8h em frente ao Colégio Stella Maris – Estrada do Vidigal, nº 75. Será a 6ª edição do Projeto de Braços Abertos nessa comunidade carioca, que promete uma recepção bem calorosa. As inscrições acabam de abrir. Para os moradores é solidária mediante a doação de 2kg de alimentos não perecíveis. Parte das 1.500 vagas é destinada a moradores da comunidade do Vidigal e da Chácara do Céu e as inscrições só podem ser feitas nos pontos físicos indicados, mediante entrega de xerox do comprovante de residência. Já os não-residentes devem correr para garantir a sua vaga pelo site do projeto. Além das corridas, o evento conta ainda com ações de grafitagem, concurso de fotografia, e muito mais. As inscrições já evaporaram em minutos. Fique de olho no site – que logo vão abrir as vagas para as etapas da Rocinha – que acaba de ser confirmada para 16 de julho-, Borel, Caju e Santa Marta. Clique aqui

Meia Maratona de Blumenau

Vai rolar dia 16 de julho com percurso de 5k também. Nesta quinta (22/6) se encerra a venda do segundo lote de inscrições a R$80. A corrida é organizada pela CorreBrasil. Largada no Parque Vila Germânica, às 8h. No ano passado, participaram 2.300 pessoas. A retirada dos kits será no dia 15 de julho, no Pavilhão Eisenbahn. Clique aqui para se inscrever.

Na Estante

Correr é verbo de ação. O resultado depende do esforço de cada indivíduo e de como ele lida com as circunstâncias que não pode controlar. Foi na corrida que o consultor empresarial Roberto Vilela encontrou a pretensão de deixar de lado o sedentarismo e ganhar mais qualidade de vida. Foi nela também que viu uma gama de paralelos que podem ser aplicados aos desafios profissionais. Ele conta como o esporte o motivou a ser mais focado e conquistar seus objetivos no livro Busca do Ritmo Perfeito (R$29,90)



Na Prateleira

Babei nesse Brooks edição especial para a Maratona de Seattle, que rolou dia 18 de junho. Veja os detalhes aqui no link. Amei a estampa com as guitarras!! Para quem estiver nos EUA é um pisante bacana para adquirir!!! É da linha Adrenaline – veja abaixo no vídeo. Pena que não tem aqui pra comprar #queriaumdepresentedeaniversário!