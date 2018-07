Sangue Bom

Uma boa notícia vem de Maceió. Corredores que doam sangue com frequência vão ganhar da prefeitura isenção das inscrições das corridas.

É lei e saiu no Diário Oficial do Município (DOM) em 4 dezembro de 2015. A lei 6506/15 prevê que os corredores de rua que comprovarem doações de sangue terão isenção nas inscrições das corridas de rua que acontecem na capital do Alagoas, sendo que homens são três doações em um intervalo de 12 meses e mulheres, duas doações. A comprovação é por meio da carteirinha de doador, na qual constam nome e CPF do doador.

A ideia foi da vereadora Silvânia Barbosa e tem como objetivo aumentar as doações de sangue e incentivar a prática esportiva.

Bela iniciativa, bem que poderiam copiar aqui em Sampa – assim a CET poderia abater da taxa cobrada dos organizadores a isenção da inscrição dos corredores/doadores. #ficaadica #corridaparatodos