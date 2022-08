Santos vai receber o primeiro duathlon 100% feminino

Buscando promover o esporte feminino, será realiado o 1º Festival Duathlon Rosa, exclusivo para mulheres, que acontecerá no dia 25 de setembro, na sede do Instituto de Rosis, em Santos (SP). O duathlon é uma variação do triathlon, que combina corrida e ciclismo de forma consecutiva e sem interrupções.

Com percurso nas vias públicas de Santos, considerada a cidade mais esportiva do Brasil, a prova conta com as distâncias aproximadas de 2.4km de corrida, 9.1km de ciclismo e, novamente, 1.2km de corrida. “As distâncias foram determinadas visando uma disputa saudável, para que possamos torná-la acessível às mulheres que procuram práticas esportivas e novas experiências”, comenta Rosecler Costa, coordenadora geral. O evento será dividido em largadas, onde as atletas percorrerão todo o circuito, passando por tapetes de cronometragem onde realizarão as transições entre corrida e ciclismo (T1) e depois, ciclismo e corrida (T2), até cruzarem a linha de chegada.

Além do duathlon, as crianças também poderão participar correndo em um circuito fechado, com toda estrutura e segurança da categoria kids. Largando separadamente e em baterias de idade, elas terão a experiência esportiva, torcida da família, além de muita diversão.

As inscrições para o Duathlon Rosa e corrida kids já estão abertas e podem ser feitas pelo app da Track & Field. O evento conta com Patrocínio Master da DP World Santos, apoio da Track & Field e Quitanda da Vila, Realização Instituto De Rosis, Secretaria Municipal de Esportes de Santos, Promifae Santos, com organização do Ironmãe e Se Liga Nelas.

SERVIÇO

Data do evento: 25 de setembro

Horário da largada: 8h

Local arena: Instituto de Rosis – Avenida Cel. Joaquim Montenegro, 6

Retirada de kit: Loja Track & Field – Rua Cel. Pedro Arbues, 224

Horário da retirada: das 9h às 20h

Link para inscrição Duathon Rosa: https://tfsports.page.link/ZVsr

Link para inscrição Corrida Kids: https://tfsports.page.link/y2v5

Instagram: @circuitorosa