São Paulo ganha novas áreas para práticas desportivas

Sabe aqueles espaços recém adquiridos por incorporadoras/construtoras, que geralmente são fechados por tapumes, para construção de empreendimentos? Só aqui no meu bairro tem uns dez. Então, a Vitacon, incorporadora especializada em projetos imobiliários para investidores, se uniu à Centauro para que, até o início das obras, esses espaços sejam transformados em áreas especialmente dedicadas às práticas esportivas. E nesta quarta-feira, 19 de janeiro, acaba de ser lançado o primeiro: Arena Vitacon Centauro, no Brooklin, na zona sul da capital paulista. O espaço será aberto ao público a partir das 10h, de 23 de janeiro, no cruzamento da Rua Flórida com a Av. Santo Amaro. E a Cidade Universitária acaba de ganhar uma ciclofaixa de quase 30km.

O espaço conta com quadra de areia para a prática de beach tennis, futevôlei e vôlei de praia; garrafão de basquete para treinos e práticas relacionadas à modalidade; pista de corrida de 100 metros com duas raias; mobiliários como guarda-sóis e bancos; coffee shop da Amém; estacionamento e um backoffice para atendimento ao cliente. Todo o local oferece acessibilidade às pessoas com deficiência motora.

A ideia é utilizar melhor os espaços urbanos, dentro dos bairros, para oferecer uma área aberta e gratuita para que as pessoas possam praticar exercícios físicos. É como transformar um espaço privado (até então sem utilização) em público por alguns meses, até o início da construção do empreendimento.

A ação faz parte do movimento ReiventaSP para as festividades do aniversário de São Paulo. Para viabilizar o lançamento desta novidade, a Vitacon se uniu estrategicamente à marca Centauro, maior rede multicanal de artigos esportivos da América Latina, para dar qualidade e um nível elevado de experiência esportiva aos frequentadores do espaço. O compromisso da parceria é que – posteriormente – outros espaços possam receber o mesmo tipo de arena, acolhendo diversas modalidades esportivas e sempre antes do início das obras dos empreendimentos, de forma a dar experiências e interação em um local ocioso até a construção do edifício em si. Além disso, outras parcerias em formato de “collab” podem surgir, fazendo com que o movimento #ReinventaSP possa abrigar iniciativas culturais, educacionais, de tecnologia etc.

“Nossas iniciativas visam ultrapassar os muros dos condomínios e invadir a cidade, uma vez que são ações pautadas em prol da comunidade, buscando a colaboração e a conexão das pessoas. Estamos muito felizes em termos a Centauro como parceira nesta nobre iniciativa, pois – com isso – vamos levar, em termos práticos, o conceito Vitacon para mais pessoas, as quais poderão usufruir de momentos de lazer mediante este pilar tão importante que é o esporte”, destaca Ariel Frankel, CEO da Vitacon, o qual também anuncia que – em breve – outras arenas serão apresentadas à cidade e reforça que esta iniciativa está aberta a uma ampla oferta de experiências e gentilezas à população. “Assim como o sucesso desta collab com a Centauro nos proporcionou dar o pontapé inicial a este sonho, queremos outras colaborações para que este projeto ganhe – cada vez mais – capilaridade”, completa o CEO.

“Estar nesse projeto com a Vitacon vai ao encontro do nosso objetivo de estar presente na jornada esportiva completa das pessoas, muito além do momento da compra de produtos. O movimento ReiventaSP contribui com a melhor utilização de espaços urbanos, permitindo nos conectar ainda mais às comunidades esportivas e incentivar a prática de atividades físicas em áreas livres e acessíveis”, comenta Gustavo Milo, diretor de marketing da Centauro.

A primeira Arena Vitacon Centauro ficará aberta ao público por, aproximadamente, seis meses, de domingo a domingo, das 7h às 21h. Para saber a programação com antecedência, basta acessar o site www.reinventasp.com.br.

CIDADE UNIVERSITÁRIA – E na Cidade Universitária, no Butantã, na zona oeste, será inaugurada uma ciclofaixa de quase 30km dentro do Campus Armando de Salles Oliveira. Agência de comunicação especializada no praticante de atividade física, a Milk criou a campanha de inauguração da ciclofaixa da Cidade Universitária. O novo espaço destinado aos ciclistas, com percurso de 28,9km, entra em funcionamento oficialmente a partir de 19 de janeiro. As mídias serão apresentadas nos formatos de totem de madeira e relógio, com faces estáticas e digitais. E distribuídas ao longo dos 28,9 km de extensão da ciclofaixa, em pontos estratégicos do percurso no mobiliário urbano administrado pela Provis – Out Of Home.