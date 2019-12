São Silvestre: confira qual é seu setor da largada

Trinta e cinco mil pessoas de 41 países correm nesta terça-feira, 31 de dezembro, a 95ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre na capital paulista. E para organizar a largada os atletas foram divididos em cinco setores, com acessos à Paulista, por ruas diferentes. Os setores são sinalizados por cores.

A cor de cada corredor está sinalizada no número de peito. O critério dos setores é o pace médio dos corredores, informado no ato de inscrição. Ou seja, será largada em ondas para evitar aglomeração e que corredores mais lentos prejudiquem os mais rápidos.

Para a Elite e Cadeirante Esportivo (sem Guia) a entrada será pela Rua Frei Caneca. O pelotão Geral terá os acessos pelas ruas Ministro Rocha Azevedo (verde), Peixoto Gomide (azul), Alameda Casa Branca (rosa) e Plínio Salgado (amarelo). As categorias Deficientes, Pelotão C e PM também farão seu entrada pela Rua Frei Caneca. Cadeirante com Guia, que faz sua estreia, acessará pela Alameda Casa Branca, na calçada do Parque Trianon. Para chegar a essas ruas, os atletas deverão estar com número de peito, pois haverá gradeamento e seguranças. Pipocas não serão bem-vindos.

A programação começará às 7h25, com a largada da categoria Cadeirantes. Em seguida, às 7h40, será a vez da Elite feminina, ficando para as 8h05 a Elite masculina, Pelotão C, Cadeirantes com Guia e Pelotão Geral.

Alamedas Santos e São Carlos do Pinhal serão as opções para se chegar à região e entradas dos quatro setores, lembrando que apenas pessoas com número oficial de peito terão acesso. O quarteirão entre a Rua Joaquim Eugênio de Lima e a Alameda Campinas será exclusivo para a chegada, enquanto o quarteirão entre Campinas e Pamplona será utilizado para dispersão. Portanto, não será permitido a presença de público neste dois setores.

A programação de largadas começará às 7h25, na Avenida Paulista, perto do número 2000. Mas a avenida já estará interditada a partir da meia noite, entre a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio seguindo até a Rua Dr. Arnaldo com a Rua Major Natanael. Serão quatro mil grades e 300 monitores, além de brigadistas, divididos pelos acessos oficiais.

A melhor forma de chegar será pelo transporte público, em especial o Metrô. A opções perfeitas serão as estações Brigadeiro e Consolação. O organização ressalta que a estação Trianon não deverá ser usada pelos atletas, pois não dará acesso à corrida.

PÚBLICO – para quem for assistir a chegada deverá se dirigir para o trecho da Paulista entre Brigadeiro e Joaquim Eugênio de Lima, pois os demais estarão interditados ao público.

Percurso

O percurso de 15 km passa por alguns dos principais pontos turísticos da cidade de São Paulo, com largada na Avenida Paulista, próximo ao número 2000, e chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero.

Largada – Av. Paulista x Rua Augusta

Av. Dr. Arnaldo

Rua Maj. Natanael

Rua Des. Paulo Passalaqua

Av. Pacaembu

Viaduto Gal. Olímpio Silveira: passagem

Av. Dr. Abrahão Ribeiro

Av. Norma Giannotti

Av. Rudge

Viaduto Orlando Murgel

Av. Rio Branco

Av. Ipiranga

Av. São João

Al. Barão de Limeira

Av. Duque de Caxias

Rua Rego Freitas

Rua Gal. Jardim

Rua Bento Freitas

Largo do Arouche

Av. Vieira de Carvalho

Praça da República

Av. Ipiranga

Av. São João

Rua Cons. Crispiniano

Praça Ramos de Azevedo

Rua Xavier de Toledo

Viaduto Nove de Julho

Viaduto Jacareí

Rua Santo Amaro: troca de mão

Rua Maria Paula

Av. Brig. Luis Antônio

Av. Paulista

Chegada: Av. Paulista, 900